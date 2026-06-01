Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius

Легенды возвращаются: Вячеслав Бутусов и "Орден Славы" в вашем городе

Зрителей ждет незабываемое событие — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представят программу из культовых песен Nautilus Pompilius, включая редкие композиции. Концерт обещает быть ярким и запоминающимся благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.

По многочисленным просьбам поклонников, музыканты подготовили большую ретроспективную программу, в которую вошли главные хиты и редкие песни, написанные Вячеславом Бутусовым и поэтом Ильёй Кормильцевым. На один вечер зрители смогут вновь окунуться в музыкальную историю нескольких поколений, переживая знакомые эмоции и воспоминания.

Nautilus Pompilius — это не просто группа, а явление, оставившее след в сердцах миллиона людей. Их музыка полна романтики, страстей и творческого созидания. На концерте прозвучат самые яркие и любимые песни в новом исполнении, что придаст им свежую глубину и атмосферу.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. До встречи на концерте Вячеслава Бутусова и «Ордена Славы», посвященному легендарной группе Nautilus Pompilius!