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Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius
Киноафиша Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius

12+
Возраст 12+

О концерте

Легенды возвращаются: Вячеслав Бутусов и "Орден Славы" в вашем городе

Зрителей ждет незабываемое событие — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представят программу из культовых песен Nautilus Pompilius, включая редкие композиции. Концерт обещает быть ярким и запоминающимся благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.

По многочисленным просьбам поклонников, музыканты подготовили большую ретроспективную программу, в которую вошли главные хиты и редкие песни, написанные Вячеславом Бутусовым и поэтом Ильёй Кормильцевым. На один вечер зрители смогут вновь окунуться в музыкальную историю нескольких поколений, переживая знакомые эмоции и воспоминания.

Nautilus Pompilius — это не просто группа, а явление, оставившее след в сердцах миллиона людей. Их музыка полна романтики, страстей и творческого созидания. На концерте прозвучат самые яркие и любимые песни в новом исполнении, что придаст им свежую глубину и атмосферу.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. До встречи на концерте Вячеслава Бутусова и «Ордена Славы», посвященному легендарной группе Nautilus Pompilius!

Исполнители
Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов
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29 июня понедельник
20:00
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 4700 ₽
27 сентября воскресенье
19:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 4000 ₽
17 октября суббота
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 4300 ₽
27 ноября пятница
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 2500 ₽

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