Спектакль Большой вечер поэзии Серебряного века

Большой вечер поэзии Серебряного века
16+
Возраст 16+

О спектакле

Поэтическое путешествие в мир Серебряного века

В предстоящем концерте зрители смогут окунуться в судьбы и творчество выдающихся мастеров слова, ярких представителей Серебряного века. Программа включает прочтение строк Валерия Брюсова, Зинаиды Гиппиус, Николая Заболоцкого, Демьяна Бедного, Велимира Хлебникова, Владислава Ходасевича и многих других поэтов.

Кроме известных имен, концерт также представит творчество менее популярных, но не менее значимых поэтов. В программе прозвучат стихотворения Аделаиды Герцык, Галины Галиной, Юргиса Балтрушайтиса, Александра Вертинского, Николая Недоброво, Ирины Одоевцевой и других.

Талант Антона Тарасова

Читает стихи Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неоли́ра». Он проведет зрителей через увлекательное литературное путешествие, раскрывая чарующую глубину стихотворений русских классиков. Антон знаменит своим вниманием к деталям, а также своей эрудированностью и чуткостью, что позволяет ему донести красоту поэзии до каждого зрителя.

Музыка и литература

Хотя Антон имеет психологическое образование, его жизненный путь оказался связанным с музыкой и литературой. Он стал композитором, автором множества известных хитов, а его музыка звучит в таких знаковых местах, как Мариинский театр. Кроме того, он написался роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили высокую оценку критиков и читателей.

Театр «Неоли́ра»

Театр «Неоли́ра» был основан в 2019 году и уже успел собрать внушительный репертуар более ста представлений: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей и сольных концертов. Также театр проводит ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии», который возвращает зрителей к великой русской поэзии.

Каждое мероприятие театра «Неоли́ра» обещает зрителям уникальные эмоции и впечатления, которые сложно найти где-либо еще.

Февраль
4 февраля среда
19:30
Притяжение Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 34, литера Ж
от 900 ₽

