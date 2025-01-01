Спектакль Эффект Пигмалиона

Эффект Пигмалиона: Возвращение к комедийному жанру

«Эффект Пигмалиона» — это первый за последние годы опыт Бориса Эйфмана в комедийном, а точнее, трагикомедийном жанре. Эйфман, признанный мастер своего дела, продолжает находить вдохновение в соприкосновении с мировым культурным наследием и предлагает зрителям уникальную балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки.

Персонажи и музыка

В драматургической конструкции спектакля главную роль неистового творца исполняет преуспевающий артист бальных танцев. Он решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку. Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса-сына, с произведениями которого Эйфман работает впервые в своей насыщенной творческой карьере.

Психология и философия

Борис Эйфман, как неутомимый исследователь человеческой души, черпает название нового балета из трудов по психологии. Понятие «эффект Пигмалиона» означает феномен влияния ожиданий на действительность. Так, человек, воспринимаемый другим как талантливый, начинает ощущать уверенность в себе и добиваться успеха.

Тема преображения

Поразительная пластичность личности, способной непредсказуемо меняться в соответствии с установками и мечтами, находит исчерпывающее художественное и философское раскрытие в спектакле Эйфмана. Не пропустите возможность увидеть это захватывающее произведение, в котором смешиваются комедия и драма, а также философские размышления о человеческой природе и внутреннем преображении!