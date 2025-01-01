Французский бранч

Программа французской эстрады в Jam club

В Jam club состоится новая воскресная программа, посвященная романтичным хитам французской эстрады XX века. Этот музыкальный вечер станет настоящим праздником для ценителей французской культуры и изысканной кухни.

Атмосфера Парижа

Дух Парижа с его неспешной жизнью подарит вам атмосферу уютного кафе. Здесь вы сможете наслаждаться живой музыкой, исполняемой талантливыми музыкантами, и попробовать блюда, вдохновленные французской кухней.

Программа для хорошего времяпрепровождения

Сбор гостей начнется с 13:00. Выступление музыкантов продлится с 13:00 до 15:00. Эта программа идеально подходит для тех, кто хочет провести выходные в компании хороших людей, наполняя свое время музыкой и вкусной едой.