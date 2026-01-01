Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству выдающегося композитора Ханса Циммера. Он известен как один из самых знаменитых создателей саундтреков в кино и мире видеоигр, автор более 150 мелодий, которые уже стали классикой.
Циммер в своих интервью отмечает:
Я самоучка, я всегда слышал музыку в своей голове, мне хотелось выяснить, каково это - создавать новые звуки. Его уникальный подход к музыке, основанный на интуитивном даре, позволил ему соединить классические инструменты и электронные звуки, что принесло ему международный успех и признание.
На этом концерте прозвучат знаменитые композиции из культовых фильмов в необычном исполнении. Музыка обретет новое звучание, наполняя стены собора звуками органа, рояля и дудука.
Музыка Х. Циммера в интерпретации талантливых исполнителей!