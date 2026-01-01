П.И. Чайковский. Опера «Черевички»

Опера «Черевички» П. И. Чайковского в Зарядье

К вашему вниманию комико-фантастическая опера П. И. Чайковского «Черевички», основанная на либретто Я. П. Полонского и повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Эта уникальная работа будет представлена в полусценическом исполнении.

Действующие лица

Вакула — будет объявлено дополнительно

Солоха — будет объявлено дополнительно

Бес — будет объявлено дополнительно

Чуб — будет объявлено дополнительно

Оксана — будет объявлено дополнительно

Пан Голова — будет объявлено дополнительно

Панас — будет объявлено дополнительно

Школьный учитель — будет объявлено дополнительно

Светлейший — будет объявлено дополнительно

Церемониймейстер — будет объявлено дополнительно

Дежурный — будет объявлено дополнительно

Старый запорожец — будет объявлено дополнительно

Голос лешего — будет объявлено дополнительно

Информация о спектакле

Создание оперы «Черевички» началось в 1885 году, когда Чайковский принял участие в конкурсе Императорского Русского музыкального общества. Его опера была удостоена первой премии и стала новой редакцией ранее написанной оперы «Кузнец Вакула» (1874). По истечении десяти лет композитор вернулся к своему сочинению, внося изменения как в музыку, так и в либретто.

Премьера

Опера «Черевички» впервые была исполнена 19 января 1887 года в Большом театре в Москве. Дирижировал, конечно, сам автор.

Исполнительский состав

В исполнении оперы примет участие Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством дирижера Валерия Полянского.

