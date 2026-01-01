«Майкл»
П.И. Чайковский. Опера «Черевички»
П.И. Чайковский. Опера «Черевички»

Возраст 6+
О концерте

Опера «Черевички» П. И. Чайковского в Зарядье

К вашему вниманию комико-фантастическая опера П. И. Чайковского «Черевички», основанная на либретто Я. П. Полонского и повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Эта уникальная работа будет представлена в полусценическом исполнении.

Действующие лица

  • Вакула — будет объявлено дополнительно
  • Солоха — будет объявлено дополнительно
  • Бес — будет объявлено дополнительно
  • Чуб — будет объявлено дополнительно
  • Оксана — будет объявлено дополнительно
  • Пан Голова — будет объявлено дополнительно
  • Панас — будет объявлено дополнительно
  • Школьный учитель — будет объявлено дополнительно
  • Светлейший — будет объявлено дополнительно
  • Церемониймейстер — будет объявлено дополнительно
  • Дежурный — будет объявлено дополнительно
  • Старый запорожец — будет объявлено дополнительно
  • Голос лешего — будет объявлено дополнительно

Информация о спектакле

Создание оперы «Черевички» началось в 1885 году, когда Чайковский принял участие в конкурсе Императорского Русского музыкального общества. Его опера была удостоена первой премии и стала новой редакцией ранее написанной оперы «Кузнец Вакула» (1874). По истечении десяти лет композитор вернулся к своему сочинению, внося изменения как в музыку, так и в либретто.

Премьера

Опера «Черевички» впервые была исполнена 19 января 1887 года в Большом театре в Москве. Дирижировал, конечно, сам автор.

Исполнительский состав

В исполнении оперы примет участие Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством дирижера Валерия Полянского.

Не упустите возможность насладиться магией Гоголевских персонажей в музыкальной интерпретации Чайковского. Ждем вас на спектакле!

Декабрь
24 декабря четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

