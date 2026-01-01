Шостакович. Квартеты
Шостакович. Квартеты

6+
О концерте

Цикл концертов: квартеты Дмитрия Шостаковича

В 2026 году мировое музыкальное сообщество отметит 120-летие со дня рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. В честь этого события в зале Зарядье пройдет цикл концертов, посвященных его незабываемым произведениям. Зрители смогут насладиться уникальным исполнением квартетов композитора от знаменитого Квартета имени Бородина.

Программа концертов

В рамках цикла концертов запланированы следующие программы:

10 октября 2026

  • Струнный квартет № 1 до мажор, ор. 49
  • Струнный квартет № 2 ля мажор, ор. 68
  • Струнный квартет № 3 фа мажор, ор. 73

21 ноября 2026

  • Струнный квартет № 4 ре мажор, ор. 83
  • Струнный квартет № 5 си-бемоль мажор, ор. 92
  • Струнный квартет № 6 соль мажор, ор. 101

6 декабря 2026

  • Струнный квартет № 7 фа-диез минор, ор. 108
  • Струнный квартет № 8 до минор, ор. 110
  • Струнный квартет № 9 ми-бемоль мажор, ор. 117

10 января 2027

  • Струнный квартет № 10 ля-бемоль мажор, ор. 118
  • Струнный квартет № 11 фа минор, ор. 122
  • Струнный квартет № 12 ре-бемоль мажор, ор. 133

7 февраля 2027

  • Струнный квартет № 13 си-бемоль минор, ор. 138
  • Струнный квартет № 14 фа-диез мажор, ор. 142
  • Струнный квартет № 15 ми-бемоль минор, ор. 144

Каждая программа будет уникальной и гарантирует зрителям незабываемые моменты, наполненные музыкальным искусством Шостаковича. Не упустите возможность стать частью этого исторического события!

10 октября суббота
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽
21 ноября суббота
6 декабря воскресенье
10 января воскресенье
7 февраля воскресенье
