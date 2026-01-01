Шостакович. Квартеты

Цикл концертов: квартеты Дмитрия Шостаковича

В 2026 году мировое музыкальное сообщество отметит 120-летие со дня рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. В честь этого события в зале Зарядье пройдет цикл концертов, посвященных его незабываемым произведениям. Зрители смогут насладиться уникальным исполнением квартетов композитора от знаменитого Квартета имени Бородина.

Программа концертов

В рамках цикла концертов запланированы следующие программы:

10 октября 2026

Струнный квартет № 1 до мажор, ор. 49

Струнный квартет № 2 ля мажор, ор. 68

Струнный квартет № 3 фа мажор, ор. 73

21 ноября 2026

Струнный квартет № 4 ре мажор, ор. 83

Струнный квартет № 5 си-бемоль мажор, ор. 92

Струнный квартет № 6 соль мажор, ор. 101

6 декабря 2026

Струнный квартет № 7 фа-диез минор, ор. 108

Струнный квартет № 8 до минор, ор. 110

Струнный квартет № 9 ми-бемоль мажор, ор. 117

10 января 2027

Струнный квартет № 10 ля-бемоль мажор, ор. 118

Струнный квартет № 11 фа минор, ор. 122

Струнный квартет № 12 ре-бемоль мажор, ор. 133

7 февраля 2027

Струнный квартет № 13 си-бемоль минор, ор. 138

Струнный квартет № 14 фа-диез мажор, ор. 142

Струнный квартет № 15 ми-бемоль минор, ор. 144

Каждая программа будет уникальной и гарантирует зрителям незабываемые моменты, наполненные музыкальным искусством Шостаковича.