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Формула любви
Киноафиша Формула любви

Спектакль Формула любви

6+
Режиссер Александр Мацко
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Формула любви»: Музыкальная пародия на отечественные фильмы

Готовьтесь услышать все, что вы так любите в отечественном кинематографе! Спектакль «Формула любви» предлагает зрителям уникальное музыкальное путешествие, где мелодии и сцены из любимых фильмов предстают в жанре музыкальной пародии.

Продолжение успешного шоу

Эта постановка является логическим продолжением шоу «Симфония Голливуда», которое было тепло принято зрителями и стало настоящим хитом. Однако, как следует из названия, здесь акцент сделан на отечественном киноматериале.

Группировка талантов

В самой «густонаселенной» постановке «Премьеры» принимают участие все коллективы творческого объединения, включая:

  • Музыкальный шоу-театр
  • Новый театр кукол
  • Молодежный театр
  • Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник»

Живой звук и профессиональная команда

Живой звук обеспечит Кубанский симфонический оркестр, который добавит яркости и глубины музыкальному сопровождению. Постановщики спектакля – это опытные профессионалы: режиссер и хореограф, заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко, а также музыкальный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события, которое объединяет музыку, театр и любовь к отечественному кино!

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
17:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 500 ₽
8 ноября воскресенье
17:00
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
от 500 ₽

Фотографии

Формула любви Формула любви Формула любви Формула любви Формула любви Формула любви

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