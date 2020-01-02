Готовьтесь услышать все, что вы так любите в отечественном кинематографе! Спектакль «Формула любви» предлагает зрителям уникальное музыкальное путешествие, где мелодии и сцены из любимых фильмов предстают в жанре музыкальной пародии.
Эта постановка является логическим продолжением шоу «Симфония Голливуда», которое было тепло принято зрителями и стало настоящим хитом. Однако, как следует из названия, здесь акцент сделан на отечественном киноматериале.
В самой «густонаселенной» постановке «Премьеры» принимают участие все коллективы творческого объединения, включая:
Живой звук обеспечит Кубанский симфонический оркестр, который добавит яркости и глубины музыкальному сопровождению. Постановщики спектакля – это опытные профессионалы: режиссер и хореограф, заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко, а также музыкальный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события, которое объединяет музыку, театр и любовь к отечественному кино!