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Бахчисарайский фонтан
Киноафиша Бахчисарайский фонтан

Спектакль Бахчисарайский фонтан

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Страсть и трагедия в поэме Александра Пушкина

Приглашаем вас на незабываемый спектакль – балет "Бахчисарайский фонтан". Это произведение основано на поэме Александра Пушкина и погружает зрителя в мир страсти, ревности и трагедии.

Сюжет

Действие разворачивается вокруг хана Гирея, жестокого татарского полководца, который совершает набеги на Польшу. Во время одного из них ему удается захватить польский замок, в котором празднуют день рождения княжны Марии. В результате атаки татары убивают всех, оставляя в живых только юную Марию, в которую хан влюбляется без памяти.

Конфликт

В Бахчисарайском замке, куда хана сопровождают богатые дары и пленница, Мария встречает Зарему – любимую жену Гирея. Зарема теряет свой статус из-за юной полячки и начинает испытывать ревность. В тот же вечер хан, несмотря на страсть, с которой он обращается к Марии, сталкивается с ее холодностью. Он смиренно покидает опочивальню, и в это время Зарема, охваченная яростью, проникает к Марии.

Кульминация

Зарема требует от девушки отказать хану, но Мария не понимает ее языка. В приступе ревности Зарема убивает пленницу, оставляя хана Гирея в безутешной скорби.

Интересные факты

Балет "Бахчисарайский фонтан" был впервые представлен в 1934 году и с тех пор стал классикой русского балета. Музыку к спектаклю написал знаменитый композитор Бальзамин Н. И., а хореографию создал Касаткин А. И.. Этот балет не только рассказывает о любви и трагедии, но и погружает зрителей в атмосферу восточной культуры.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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18:30 от 600 ₽

Фотографии

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