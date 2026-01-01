Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шинель
Киноафиша Шинель

Спектакль Шинель

12+
Возраст 12+

О спектакле

«Шинель» по Н.В. Гоголю: в поисках человечности

Спектакль «Шинель» — это современная адаптация повести, которая вплетает в себя вечные темы человеческой природы и социального взаимодействия. С момента своего написания в 1842 году произведение сохранило свою актуальность и продолжает резонировать с современниками.

О чем спектакль

В центре сюжета находится Акакий — герой, который умеет радоваться мелочам и ценить то, что имеет. Однако в обществе, где преобладает стремление к успеху и деньгам, человеку с такой философией крайне трудно найти свое место. Наверняка, каждый из нас когда-то ощущал давление со стороны окружающих, когда доброта и искренность воспринимаются как слабость.

Противостояние идеалов

Постановка заставляет задуматься о том, до какой степени может дойти бесчеловечность в отношении к тем, кто отличается от «нормы». Зрители увидят, как Акакий сталкивается с множеством трудностей и как обществу важнее «приручить» или «изгнать» человека, который не вписывается в общепринятые стандарты.

Темы и вопросы

Спектакль поднимает важные вопросы: можно ли оправдать жестокость благими намерениями? И как сохранить свою человечность, когда ты один противоречишь всем? Зрителям предлагается не только наблюдать за развитием сюжета, но и активно размышлять о своем отношении к этим вопросам.

Приходите на «Акакий», чтобы задать себе эти важные вопросы и, возможно, получить новые ответы. Будьте готовы к эмоциональным переживаниям и глубоким размышлениям!

Купить билет на спектакль Шинель

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
20 июня суббота
18:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64

В ближайшие дни

Сказка о глупом мышонке
0+
Детский Кукольный Музыка

Сказка о глупом мышонке

25 июня в 17:00 Новый театр кукол
от 500 ₽
Королевские игры
16+
Драма

Королевские игры

27 мая в 20:00 Veritas
от 1100 ₽
18+
Комедия

Иллюзии

23 июня в 20:30 Один театр
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше