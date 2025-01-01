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Пугачев
Билеты от 800₽
Киноафиша Пугачев

Спектакль Пугачев

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Режиссер Михаил Мизюков
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль о Емельяне Пугачёве в историко-этнографическом театре

В нашем следующем театральном событии мы погружаемся в жизнь одного из самых противоречивых героев российской истории — Емельяна Пугачёва. Режиссер Михаил Мизюков мастерски интерпретирует текст Сергея Есенина, создавая яркие образы не только самого Пугачёва, но и его верных сподвижников.

Музыка, проникающая в душу

Особое внимание в спектакле уделено музыкальному сопровождению. Зрители услышат вариации старинных народных песен уральских (яицких) казаков, а также звуки редких народных инструментов. Атмосферу усиливает звучание передвижной колокольни, что добавляет уникальности и глубины представлению.

Что нужно знать зрителям

Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и познавательным. Вы сможете узнать больше о биографии Пугачёва, который стал символом народного восстания против угнетения. Это возможность увидеть, как исторические события и личные драмы переплетаются на сцене.

Не упустите шанс стать частью этой театральной эпохи и окунуться в мир, где пересекаются история и искусство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽
9 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽

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