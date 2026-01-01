Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Феерия-буфф
Киноафиша Феерия-буфф

Спектакль Феерия-буфф

Постановка
Буфф 16+
Режиссер Дмитрий Аверин
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Шоу-программа в театре «Буфф»: любовные истории в танце и песнях

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет новую шоу-программу, в которой артисты делятся своими интерпретациями любви через танцы и песни. В программе звучат лирические мелодии современных исполнителей, арии из известных мюзиклов и экстравагантные танцы.

Режиссер театра Дмитрий Аверин, известный своей работой над такими ролями, как Хлестаков в «Ревизоре» и Франсуа Пиньон в комедии «Ужин дураков», добавляет свой уникальный буффовский юмор к каждому номеру. Это шоу станет настоящим праздником для любителей музыкальных постановок, наполненных романтикой и юмором.

«Феерия-Буфф» — это не только блистательные выступления, но и поразительный калейдоскоп эмоций, где каждый номер рассказывает свою собственную историю о любви. Приходите и насладитесь этой феерией жанра!

Купить билет на спектакль Феерия-буфф

Помощь с билетами
В других городах
Март
18 марта среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽
28 марта суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 2200 ₽

Фотографии

Феерия-буфф Феерия-буфф Феерия-буфф Феерия-буфф Феерия-буфф Феерия-буфф

В ближайшие дни

Доктор знает все
16+
Комедия
Доктор знает все
22 апреля в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
12 июня в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Собор Парижской Богоматери
12+
Балет
Собор Парижской Богоматери
3 июня в 19:00 Михайловский театр
от 4000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше