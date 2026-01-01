Спектакль Феерия-буфф

Шоу-программа в театре «Буфф»: любовные истории в танце и песнях

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет новую шоу-программу, в которой артисты делятся своими интерпретациями любви через танцы и песни. В программе звучат лирические мелодии современных исполнителей, арии из известных мюзиклов и экстравагантные танцы.

Режиссер театра Дмитрий Аверин, известный своей работой над такими ролями, как Хлестаков в «Ревизоре» и Франсуа Пиньон в комедии «Ужин дураков», добавляет свой уникальный буффовский юмор к каждому номеру. Это шоу станет настоящим праздником для любителей музыкальных постановок, наполненных романтикой и юмором.

«Феерия-Буфф» — это не только блистательные выступления, но и поразительный калейдоскоп эмоций, где каждый номер рассказывает свою собственную историю о любви. Приходите и насладитесь этой феерией жанра!