Спектакль о любви белого офицера на сцене театра имени Миронова

Режиссер Влад Фурман представляет историю любви поручика Говорухи-Отрока и рыбацкой девицы Марютки. Эта история, изначально наполненная драмой, превращается в пронзительную и в то же время смешную комедию о преобразовании дикарки в женщину. Важность стихов, написанных Марюткой для несостоявшегося поэта Лавренева, добавляет глубину к сюжету, превращая белогвардейский роман в современный «Новый Пигмалион».



О пьесе

Борис Лавренев, чья пьеса «Разлом» оставила заметный след в советском театре, сегодня практически забыт. Хотя имя Лавренева ассоциируется с революцией, мало кто знает о его яркой личности и таланте как стилиста. Спектакль «Сорок первый» основан на его знаменитом рассказе, написанном в 1924 году, и преодолел временные границы, вызывая интерес у деятелей искусства на протяжении многих лет.

Атмосфера спектакля

В спектакле много иронии и актерской импровизации. Зрители будут смеяться, могут судорожно глотать слезы, а также распахнут объятия в порыве чувств. Сцены наполнены мощной актерской энергией, которая мгновенно передается зрителям.

Не упустите возможность увидеть этот авторский спектакль, в котором переплетаются любовь, юмор и глубокие человеческие чувства!