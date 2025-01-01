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Сорок первый
Киноафиша Сорок первый

Спектакль Сорок первый

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о любви белого офицера на сцене театра имени Миронова

Режиссер Влад Фурман представляет историю любви поручика Говорухи-Отрока и рыбацкой девицы Марютки. Эта история, изначально наполненная драмой, превращается в пронзительную и в то же время смешную комедию о преобразовании дикарки в женщину. Важность стихов, написанных Марюткой для несостоявшегося поэта Лавренева, добавляет глубину к сюжету, превращая белогвардейский роман в современный «Новый Пигмалион».

О пьесе

Борис Лавренев, чья пьеса «Разлом» оставила заметный след в советском театре, сегодня практически забыт. Хотя имя Лавренева ассоциируется с революцией, мало кто знает о его яркой личности и таланте как стилиста. Спектакль «Сорок первый» основан на его знаменитом рассказе, написанном в 1924 году, и преодолел временные границы, вызывая интерес у деятелей искусства на протяжении многих лет.

Атмосфера спектакля

В спектакле много иронии и актерской импровизации. Зрители будут смеяться, могут судорожно глотать слезы, а также распахнут объятия в порыве чувств. Сцены наполнены мощной актерской энергией, которая мгновенно передается зрителям.

Не упустите возможность увидеть этот авторский спектакль, в котором переплетаются любовь, юмор и глубокие человеческие чувства!

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Геннадий Алимпиев
Александр Большаков
Анастасия Квитко
Екатерина Черепанова
Александр Васильев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сорок первый

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