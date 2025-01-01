Возвращение «Оптимистической трагедии» на сцену Александринского театра

Спектакль — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Спектакль большой формы» по итогам сезона 2017/2018. Это современное обращение к пьесе Всеволода Вишневского не случайно происходит именно на сцене Александринского театра, где Георгий Товстоногов создал свой знаковый спектакль.

Историческая справка

Первая известная постановка «Оптимистической трагедии» появилась в 1933 году в Москве благодаря Александру Таирову, который работал в Камерном театре. Спектакль, рассказывающий о событиях 1918 года, быстро исчез со сцены, но его возвращение стало настоящим театральным событием.

Режиссёр Товстоногов и артист Юрий Толубеев, исполнивший роль Вожака, были удостоены Ленинской премии за свою работу. В этом спектакле также присутствовало обращение к версии Таирова, и особое значение имела сцена Прощального матросского бала.

Современный взгляд на классическое произведение

Спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» представляет собой исследование и деконструкцию советского мифа, осознавая необходимость избавиться от его метастазов. Пьеса Вишневского стала монументом советской эпохи и аллегорией борьбы добра со злом, где все приоритеты четко расставлены.

Тем не менее, в 1933 году Всеволод Вишневский, будучи бывшим моряком, создал неоднозначный и мятежный текст для Александра Таирова. Они искали новый аналог античного хора, экспериментируя с обращениями в зал и рискованными интермедиями-дискуссиями о современном искусстве.

Актуальность и вызовы сегодняшнего дня

Спектакль вызывает острые вопросы, которые остаются актуальными и сегодня. Новый вариант пьесы, создаваемый театром в лабораторном соавторстве, соединяет текст Вишневского с документами века, включая публицистику Блока и Розанова, а также панковские и дворовые песни.

Участники и создатели спектакля провоцируют друг друга на личные, человеческие высказывания. Миф опрокидывается, обнажая неразрешимые противоречия, и они не просто ретушированы, а выведены на поверхность.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который вновь поднимает важные вопросы и заставляет задуматься о нашем времени.