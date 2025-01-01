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Оптимистическая трагедия. Прощальный бал
Киноафиша Оптимистическая трагедия. Прощальный бал

Спектакль Оптимистическая трагедия. Прощальный бал

Впечатляющий мэшап о последствиях 1917 года с оглядкой на весь ХХ век
Постановка
Александринский театр 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Возвращение «Оптимистической трагедии» на сцену Александринского театра

Спектакль — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Спектакль большой формы» по итогам сезона 2017/2018. Это современное обращение к пьесе Всеволода Вишневского не случайно происходит именно на сцене Александринского театра, где Георгий Товстоногов создал свой знаковый спектакль.

Историческая справка

Первая известная постановка «Оптимистической трагедии» появилась в 1933 году в Москве благодаря Александру Таирову, который работал в Камерном театре. Спектакль, рассказывающий о событиях 1918 года, быстро исчез со сцены, но его возвращение стало настоящим театральным событием.

Режиссёр Товстоногов и артист Юрий Толубеев, исполнивший роль Вожака, были удостоены Ленинской премии за свою работу. В этом спектакле также присутствовало обращение к версии Таирова, и особое значение имела сцена Прощального матросского бала.

Современный взгляд на классическое произведение

Спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» представляет собой исследование и деконструкцию советского мифа, осознавая необходимость избавиться от его метастазов. Пьеса Вишневского стала монументом советской эпохи и аллегорией борьбы добра со злом, где все приоритеты четко расставлены.

Тем не менее, в 1933 году Всеволод Вишневский, будучи бывшим моряком, создал неоднозначный и мятежный текст для Александра Таирова. Они искали новый аналог античного хора, экспериментируя с обращениями в зал и рискованными интермедиями-дискуссиями о современном искусстве.

Актуальность и вызовы сегодняшнего дня

Спектакль вызывает острые вопросы, которые остаются актуальными и сегодня. Новый вариант пьесы, создаваемый театром в лабораторном соавторстве, соединяет текст Вишневского с документами века, включая публицистику Блока и Розанова, а также панковские и дворовые песни.

Участники и создатели спектакля провоцируют друг друга на личные, человеческие высказывания. Миф опрокидывается, обнажая неразрешимые противоречия, и они не просто ретушированы, а выведены на поверхность.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который вновь поднимает важные вопросы и заставляет задуматься о нашем времени.

Режиссер
Виктор Рыжаков
В ролях
Аркадий Волгин
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Валентин Захаров
Виктор Шуралев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Оптимистическая трагедия. Прощальный бал Оптимистическая трагедия. Прощальный бал Оптимистическая трагедия. Прощальный бал Оптимистическая трагедия. Прощальный бал Оптимистическая трагедия. Прощальный бал

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