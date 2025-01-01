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Волшебный мир кулис
Билеты от 1000₽
Киноафиша Волшебный мир кулис

Спектакль Волшебный мир кулис

Постановка
Театр им. Пушкина 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приглашаем в удивительное путешествие в театральное закулисье

Вас ждёт уникальная возможность узнать историю театрального особняка на Тверском бульваре, 23, который был построен в конце XVIII века. Здесь, в этом здании, сначала появился Камерный Театр, а затем и знаменитый Театр имени Пушкина.

Познакомьтесь с театральным пространством
Вы сможете погрузиться в атмосферу театра, осмотрев сцену и закулисные помещения, а также насладиться фотовыставкой, которая откроет новые горизонты театрального искусства.

Возможность стать частью театра
Кроме того, посетители смогут не только рассмотреть театральный реквизит, но и примерить костюмы, почувствовав себя частью волшебного мира театра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
14:00 от 1000 ₽

Фотографии

Волшебный мир кулис

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