Спектакль Волшебный мир кулис

Приглашаем в удивительное путешествие в театральное закулисье

Вас ждёт уникальная возможность узнать историю театрального особняка на Тверском бульваре, 23, который был построен в конце XVIII века. Здесь, в этом здании, сначала появился Камерный Театр, а затем и знаменитый Театр имени Пушкина.

Познакомьтесь с театральным пространством

Вы сможете погрузиться в атмосферу театра, осмотрев сцену и закулисные помещения, а также насладиться фотовыставкой, которая откроет новые горизонты театрального искусства.

Возможность стать частью театра

Кроме того, посетители смогут не только рассмотреть театральный реквизит, но и примерить костюмы, почувствовав себя частью волшебного мира театра.