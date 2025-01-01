Спектакль Аладдин

Спектакль-мираж по мотивам старинной сказки

Путешествие по сказочной пустыне открывает мир, в котором каждый элемент таит в себе загадки. Песок шепчет тайны, а миражи уносят путников в таинственные земли, где даже снега способны охладить знойные просторы. Всё в этой пустыне дышит магией и опасностью.

История о лампе и её владельцах

В этой пустыне спрятана легендарная волшебная лампа, за которую многие готовы бороться. Но судьба не всегда благосклонна к её обладателям. История расскажет о бедняке Аладдине, которому удача улыбнулась, даровав счастье. А жестокий визирь Джафар, стремясь овладеть магией лампы, оказался пленён собственными амбициями и стал рабом своих желаний.

Тайны Джинна и могущество песка

Спектакль-мираж по мотивам старинной арабской сказки откроет, о чём мечтает Джинн и почему он не всегда выполняет приказы владельцев лампы. Зрители узнают, что песок пустыни – не только символ вечности, но и мощное орудие, способное как предсказывать судьбу, так и наказывать за пренебрежение её законами.