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Аладдин
Билеты от 1100₽
Киноафиша Аладдин

Спектакль Аладдин

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Амир Ерманов
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Спектакль-мираж по мотивам старинной сказки

Путешествие по сказочной пустыне открывает мир, в котором каждый элемент таит в себе загадки. Песок шепчет тайны, а миражи уносят путников в таинственные земли, где даже снега способны охладить знойные просторы. Всё в этой пустыне дышит магией и опасностью.

История о лампе и её владельцах
В этой пустыне спрятана легендарная волшебная лампа, за которую многие готовы бороться. Но судьба не всегда благосклонна к её обладателям. История расскажет о бедняке Аладдине, которому удача улыбнулась, даровав счастье. А жестокий визирь Джафар, стремясь овладеть магией лампы, оказался пленён собственными амбициями и стал рабом своих желаний.

Тайны Джинна и могущество песка
Спектакль-мираж по мотивам старинной арабской сказки откроет, о чём мечтает Джинн и почему он не всегда выполняет приказы владельцев лампы. Зрители узнают, что песок пустыни – не только символ вечности, но и мощное орудие, способное как предсказывать судьбу, так и наказывать за пренебрежение её законами.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин Аладдин

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