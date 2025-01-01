Спектакль Фантазии Фарятьева

Трагикомедия о любви и одиночестве на сцене Балтийского дома

Пьеса Аллы Соколовой в свое время завоевала театральные сцены. Главный герой, Павел Фарятьев, — обыкновенный человек, но в то же время возвышенный идеалист и мечтатель. Это человек, живущий сердцем, который ощущает себя инопланетянином, не понятым обывателями и реалистами. С того момента, как Павел встретил Александру, его мысли и слова принадлежат лишь ей.

В новое представление он приходит в дом к своей любимой, чтобы сделать ей предложение… Эта история затрагивает важные темы: как мечта об идеальном мире и счастье разбиваются о жесткие реалии повседневности. Она рассказывает о том, как глубоко люди желают любви и кричат о ней, но зачастую не способны услышать друг друга.

Философские вопросы любви

«За искрометными комедийными диалогами вдруг открывается бездна человеческого одиночества, а смешные на первый взгляд ситуации оборачиваются философскими вопросами: что, если любовь — лишь фантазия, которую мы так и не научились воплощать? Или, может быть, именно наши сны и фантазии и есть подлинная реальность?» — размышляет режиссер Вацлав Дембовский.

Не упустите возможность

Найдет ли Фарятьев отклик на свои чувства или его воззвание к окружающим и к возлюбленной так и останется гласом вопиющего в пустыне? Приглашаем вас увидеть новую версию знаменитой трагикомедии, которая заглядывает в самое сердце человека — ранимого, любящего и не устающего верить, что все существующее прекрасно, и что каждый из нас является «частью прекрасной картины или даже мистерии».