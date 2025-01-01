Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фантазии Фарятьева
Киноафиша Фантазии Фарятьева

Спектакль Фантазии Фарятьева

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трагикомедия о любви и одиночестве на сцене Балтийского дома

Пьеса Аллы Соколовой в свое время завоевала театральные сцены. Главный герой, Павел Фарятьев, — обыкновенный человек, но в то же время возвышенный идеалист и мечтатель. Это человек, живущий сердцем, который ощущает себя инопланетянином, не понятым обывателями и реалистами. С того момента, как Павел встретил Александру, его мысли и слова принадлежат лишь ей.

В новое представление он приходит в дом к своей любимой, чтобы сделать ей предложение… Эта история затрагивает важные темы: как мечта об идеальном мире и счастье разбиваются о жесткие реалии повседневности. Она рассказывает о том, как глубоко люди желают любви и кричат о ней, но зачастую не способны услышать друг друга.

Философские вопросы любви

«За искрометными комедийными диалогами вдруг открывается бездна человеческого одиночества, а смешные на первый взгляд ситуации оборачиваются философскими вопросами: что, если любовь — лишь фантазия, которую мы так и не научились воплощать? Или, может быть, именно наши сны и фантазии и есть подлинная реальность?» — размышляет режиссер Вацлав Дембовский.

Не упустите возможность

Найдет ли Фарятьев отклик на свои чувства или его воззвание к окружающим и к возлюбленной так и останется гласом вопиющего в пустыне? Приглашаем вас увидеть новую версию знаменитой трагикомедии, которая заглядывает в самое сердце человека — ранимого, любящего и не устающего верить, что все существующее прекрасно, и что каждый из нас является «частью прекрасной картины или даже мистерии».

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
15:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:30 от 900 ₽

В ближайшие дни

Фьють
0+
Детский Кукольный
Фьють
6 сентября в 12:30 Karlsson Haus на Ломоносова
от 1000 ₽
Вий
12+
Драма
Вий
30 сентября в 19:00 Театр на Литейном
от 2000 ₽
Лекарь поневоле
16+
Комедия
Лекарь поневоле
22 октября в 19:00 Комедианты
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше