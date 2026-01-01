Спектакль Джаз-рассказ. Коммунальная квартира

Спектакль, основанный на рассказах Михаила Зощенко в Особняке Брюллова

В Особняке Брюллова пройдет спектакль «Джаз-рассказ», основанный на рассказах Михаила Зощенко и пьесе Настасьи Фёдоровой. Этот проект вдохновлен комедийными моментами жизни в коммунальных квартирах, которые до сих пор вызывают ностальгию и смех.

Создатели и исполнители

Авторы и вдохновители спектакля — петербургский актер Кузьма Стомаченко, который является лауреатом конкурса «Поющая маска» и номинантом театральной премии «Прорыв». За музыкальное сопровождение отвечает Lev Piano Band. Этот коллектив включает известных петербургских музыкантов, которые исполняют произведения на саксофоне, ударных, клавишах и контрабасе.

В женской роли выступает Анна Петросян, актриса и профессиональная вокалистка, известная своими театральными работами на сценах Петербурга, а также участием в музыкальной группе «Сестра Петра».

Тематика и атмосфера

Спектакль привлечет к себе внимание тех, кто ценит юмор и ностальгические воспоминания о советском прошлом. Коммунальные квартиры — это не просто часть истории, но и целая эпоха жизни, полная необычных и смешных ситуаций. У каждого из нас есть свои истории, связанные с этим временем, и спектакль «Джаз-рассказ» поможет вспомнить их с улыбкой.