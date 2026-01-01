Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джаз-рассказ. Коммунальная квартира
Киноафиша Джаз-рассказ. Коммунальная квартира

Спектакль Джаз-рассказ. Коммунальная квартира

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль, основанный на рассказах Михаила Зощенко в Особняке Брюллова

В Особняке Брюллова пройдет спектакль «Джаз-рассказ», основанный на рассказах Михаила Зощенко и пьесе Настасьи Фёдоровой. Этот проект вдохновлен комедийными моментами жизни в коммунальных квартирах, которые до сих пор вызывают ностальгию и смех.

Создатели и исполнители

Авторы и вдохновители спектакля — петербургский актер Кузьма Стомаченко, который является лауреатом конкурса «Поющая маска» и номинантом театральной премии «Прорыв». За музыкальное сопровождение отвечает Lev Piano Band. Этот коллектив включает известных петербургских музыкантов, которые исполняют произведения на саксофоне, ударных, клавишах и контрабасе.

В женской роли выступает Анна Петросян, актриса и профессиональная вокалистка, известная своими театральными работами на сценах Петербурга, а также участием в музыкальной группе «Сестра Петра».

Тематика и атмосфера

Спектакль привлечет к себе внимание тех, кто ценит юмор и ностальгические воспоминания о советском прошлом. Коммунальные квартиры — это не просто часть истории, но и целая эпоха жизни, полная необычных и смешных ситуаций. У каждого из нас есть свои истории, связанные с этим временем, и спектакль «Джаз-рассказ» поможет вспомнить их с улыбкой.

Купить билет на спектакль Джаз-рассказ. Коммунальная квартира

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
12 июня пятница
20:00
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Красавец-мужчина
16+
Драма

Красавец-мужчина

17 июня в 19:30 Театр драматических импровизаций
от 800 ₽
Номер 13
16+
Комедия

Номер 13

18 июня в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Муха-цокотуха
0+
Детский Кукольный

Муха-цокотуха

13 июня в 11:00 Бродячая собачка
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше