Истерическая трагикомедия по пьесе Александра Введенского в Театре на Садовой

Театр на Садовой приглашает зрителей на премьеру спектакля по пьесе Александра Введенского. Режиссером выступил Роман Муромцев, который стал известен благодаря своему участию в длинном списке престижных театральных премий, таких как «Золотая Маска» и «Золотой Софит».

Уникальная история и персонажи

Сюжет разворачивается вокруг необычных персонажей: Няньки, Сони Островой и Собаки Веры. В этой истории зрители смогут испытать смех, трепет и удивление. Спектакль обещает быть интересным как для любителей экспериментального театра, так и поклонников творчества ОБЭРИУ.

Живые эмоции на сцене

По словам режиссера Романа Муромцева, в спектакле будет что-то вроде «истерической трагикомедии». Зрители могут ожидать смену эмоций: порой смешно, иногда нет, а затем снова смеяться или удивляться. Атмосфера спектакля будет колебаться от громких криков до тихого шепота, создавая незабываемый опыт.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события и насладиться новыми гранями классической литературы.