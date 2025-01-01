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Фальстаф (п.и.)
Киноафиша Фальстаф (п.и.)

Спектакль Фальстаф (п.и.)

Постановка
Мариинский театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера «Фальстаф» в Мариинском театре

Приглашаем вас на полусценическое исполнение оперы Джузеппе Верди «Фальстаф», которое пройдет в Мариинском театре. Опера исполняется на итальянском языке, с синхронными титрами на русском и английском языках, что позволит зрителям полностью погрузиться в музыкальное произведение.

Детали постановки

Музыка: Джузеппе Верди

Либретто: Арриго Бойто по мотивам пьес Уильяма Шекспира

Режиссер-постановщик: Александра Взятышева

Художник по свету: Анатолий Ляпин

Технологи-сценографы: Алексей Танцырев, Нелли Арсентьева

Ответственный концертмейстер: Григорий Якерсон

Хормейстер: Никита Грибанов

История создания

Идея комической оперы «Фальстаф» мучила Верди почти сорок лет. На протяжении своей карьеры композитор создавал драматические шедевры, и лишь раз, в начале своего пути, он попробовал себя в комедии с оперой «Король на час», которая потерпела неудачу.

После успешной премьеры «Отелло» в 1887 году, его либреттист Арриго Бойто, зная о мечте Верди, наконец создал сценарий по мотивам «Виндзорских проказниц» и хроники «Генрих IV» Шекспира. Премьера «Фальстафа» в Милане в 1893 году стала настоящим открытием для публики и представила нового Верди.

Музыкальные особенности

«Фальстаф» — это музыкально-театральный коктейль, в который вошли элементы итальянской музыкальной комедии, французской комической оперы и немецкой волшебной сказки. Опера сочетает динамику финалов «Свадьбы Фигаро» Моцарта и теплый свет стиля Россини.

В произведении Верди можно найти высокие жанры: любовный мадригал, старинную церковную музыку и даже фугу в финале — редкое явление на оперной сцене. Говорят, что Верди подслушал ее тему у напевающего ребенка.

Грустные оттенки комедии

Несмотря на веселье, в «Фальстафе» присутствует меланхолия. Чувствительный зритель уловит ее в начале третьего действия, когда Фальстаф осознает, что его время прошло. Он, как дворянин, оказывается в новой для себя среде буржуа и становится объектом насмешек.

Это произведение можно воспринимать как прощание Верди с театром, ведь композитор понимал, что создать еще один грандиозный оперный проект вряд ли удастся.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение в исполнении талантливых артистов и насладиться уникальным музыкальным опытом!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
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