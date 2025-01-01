Спектакль Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь

Пьеса Александра Амфитеатрова на сцене театра имени Миронова

О писателе и драматурге

Александр Амфитеатров — человек-легенда, родившийся в 1862 году. Писатель, артист, драматург и масон, он вел авантюрную жизнь, написав более 30 романов и фельетонов. Его остроумный стиль восхищал таких мастеров, как Иван Шмелёв. Амфитеатров критиковал как царский, так и большевистский режимы, за что заплатил высокую цену. Он бежал из Петрограда в 1921 году, а его жизнь закончилась в Италии, где его сыновья стали известными музыкантами.

Сюжет пьесы

Пьеса «Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь...» была написана в 1909 году на итальянской Ривьере. Действие происходит в конце XIX века на Сергиевской улице в Петербурге, когда-то считавшейся одной из самых аристократических.

На первый взгляд, это легкая комедия положений, в которой герои жарко выясняют, к кому же ночью через барскую гостиную пробирался статный лакей Фёдор. Однако в пьесе скрыта глубокая человеческая комедия, отражающая не только легкость бытия, но и сложности человеческих взаимоотношений.

Современные параллели

Режиссер и актер Евгений Баранов, который уже поставил пять спектаклей на сцене театра имени Андрея Миронова, находит в «Двух часах...» точные параллели с сегодняшним днем. Именно это и стало для него ключевым моментом при работе над пьесой.

Творческий ансамбль

В спектакле задействованы талантливые актеры, включая заслуженного артиста России Евгения Баранова и Татьяну Захарову. Их мастерство обещает подарить зрителям незабываемые впечатления и погрузить в атмосферу как прошлого, так и современности.