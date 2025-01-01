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Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь
Киноафиша Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь

Спектакль Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова

О концерте/спектакле

Пьеса Александра Амфитеатрова на сцене театра имени Миронова

О писателе и драматурге
Александр Амфитеатров — человек-легенда, родившийся в 1862 году. Писатель, артист, драматург и масон, он вел авантюрную жизнь, написав более 30 романов и фельетонов. Его остроумный стиль восхищал таких мастеров, как Иван Шмелёв. Амфитеатров критиковал как царский, так и большевистский режимы, за что заплатил высокую цену. Он бежал из Петрограда в 1921 году, а его жизнь закончилась в Италии, где его сыновья стали известными музыкантами.

Сюжет пьесы
Пьеса «Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь...» была написана в 1909 году на итальянской Ривьере. Действие происходит в конце XIX века на Сергиевской улице в Петербурге, когда-то считавшейся одной из самых аристократических.

На первый взгляд, это легкая комедия положений, в которой герои жарко выясняют, к кому же ночью через барскую гостиную пробирался статный лакей Фёдор. Однако в пьесе скрыта глубокая человеческая комедия, отражающая не только легкость бытия, но и сложности человеческих взаимоотношений.

Современные параллели
Режиссер и актер Евгений Баранов, который уже поставил пять спектаклей на сцене театра имени Андрея Миронова, находит в «Двух часах...» точные параллели с сегодняшним днем. Именно это и стало для него ключевым моментом при работе над пьесой.

Творческий ансамбль
В спектакле задействованы талантливые актеры, включая заслуженного артиста России Евгения Баранова и Татьяну Захарову. Их мастерство обещает подарить зрителям незабываемые впечатления и погрузить в атмосферу как прошлого, так и современности.

Режиссер
Евгений Баранов
В ролях
Евгений Баранов
Елена Симонова
Рудольф Фурманов
Арсения Бычкова
Николай Дик

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь Два часа в благородном семействе, или О чем скрипела дверь

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