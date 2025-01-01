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Киноафиша Сказка о рыбаке и рыбке

Спектакль Сказка о рыбаке и рыбке

Постановка
Легенда 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о рыбаке и рыбке в театре «Легенда»

Волшебная сказка для всей семьи

Театр «Легенда» представляет вашему вниманию музыкальную постановку по мотивам знаменитой сказки «Сказка о рыбаке и рыбке». Это чарующее и поучительное произведение для всей семьи погружает зрителей в мир чудес и волшебства.

Сюжет и особенности постановки

В основе спектакля лежит классическая история о бедном рыбаке и его жене, которые встречают волшебную рыбку, исполняющую желания. Наша постановка сохраняет все волшебство оригинала, при этом добавляя современные элементы, чтобы привлечь внимание как детей, так и взрослых.

Музыка и декорации

Постановка включает оригинальные музыкальные номера, созданные специально для спектакля, которые подчеркивают атмосферу сказки и оживляют персонажей. Современные декорации и яркие костюмы погружают зрителей в волшебный мир, где каждый момент полон чудес и неожиданностей.

Образовательный аспект

Спектакль не только развлекает, но и несет важные уроки о доброте, смирении и честности. Он поможет детям понять ценности взаимопомощи и уважения, а взрослым напомнит о значении простых человеческих качеств.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность стать частью волшебного мира «Сказки о рыбаке и рыбке» в театре «Легенда». Этот спектакль станет отличным выбором для семейного вечера и подарит вам незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
11:00 от 1000 ₽

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