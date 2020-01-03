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Поминальная молитва
Билеты от 1100₽
Киноафиша Поминальная молитва

Спектакль Поминальная молитва

16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

«Поминальная молитва» в постановке театра Ленком имени Марка Захарова

О спектакле

«Поминальная молитва» — это глубокая и трогательная история, поднимающая вечные вопросы мира, веры и человеческих взаимоотношений. Постановка театра Ленком имени Марка Захарова рассказывает о том, как когда-то добрососедские отношения между людьми разных национальностей и религий могут разрушиться под тяжестью внешних обстоятельств.

Тема спектакля

Спектакль затрагивает одну из самых болезненных тем — разделение общества на «своих» и «чужих», размывание границ дружбы и понимания. В основе сюжета — судьбы людей, которые десятилетиями жили вместе, строили общие дома и семьи, но однажды оказались по разные стороны баррикад. Это история о том, как хрупким может быть мир, который мы воспринимаем как само собой разумеющееся.

Актуальность постановки

Сегодня, как никогда, спектакль обретает новое значение. Он напоминает зрителю о важности толерантности и уважения друг к другу, несмотря на различия. Сила «Поминальной молитвы» — в её универсальности и вечной актуальности, ведь она затрагивает темы, понятные каждому, кто хоть раз сталкивался с вопросами выбора между разделением и единением.

Спектакль Ленкома — это не просто история, это важное послание о том, что человек всегда имеет выбор.

Режиссер
Марк Захаров
В ролях
Сергей Степанченко
Сергей Степанченко
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Анна Большова
Анна Большова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 2000 ₽
6 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1800 ₽
24 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1500 ₽
3 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1800 ₽
4 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
12:00 от 1800 ₽
18 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
19 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
12:00 от 1100 ₽ 19:00 от 2100 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Нас бьют, а мы крепчаем. Рецензия на спектакль «Поминальная молитва» в театре Ленком

Спектакль «Поминальная молитва» Марка Захарова в Ленкоме — это легендарная постановка. В своё время в ней играли признанные звёзды не только театра, но и всего советского кинематографа — Евгений Леонов и Александр Абдулов. По сути, визитная карточка Ленкома. Поэтому было особенно страшно, когда было объявлено о том, что её планируют восстановить. Подобный опыт был в МХАТе им. Горького, там восстановили спектакль Владимира Немировича-Данченко «Три сестры» — опыт крайне неудачный. Давайте разберёмся, что получилось ли у коллег лучше. Спектакль «Поминальная молитва», театр Ленком, режиссёр восстановленной версии Александр Лазарев.

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Фотографии

Поминальная молитва

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