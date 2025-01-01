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Билеты от 3200₽
Киноафиша Маяковка+Бутусовцы. Итоги

Спектакль Маяковка+Бутусовцы. Итоги

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 16+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Маяковка+Бутусовцы. Итоги»: три взгляда на русскую прозу XX века

Что интересует современных молодых режиссеров? Какие истории они выбирают для своих спектаклей? Спектакль «Маяковка+Бутусовцы. Итоги» предлагает зрителям уникальную возможность познакомиться с работами сразу трех талантливых авторов.

Творческий подход и уникальные интерпретации

Каждый из режиссеров представит свою интерпретацию классических рассказов отечественной литературы:

  • Александр Цереня выбрал рассказ Владимира Набокова «Подлец», который исследует психологию человека, оказавшегося в безвыходной ситуации.
  • Иван Орлов предложит фантасмагорическую интерпретацию рассказа Максима Горького «Страсти-мордасти», погружая зрителей в мир абсурда и иронии.
  • Егор Ковалев расскажет поэтическую и трогательную историю любви длиной в жизнь, основываясь на рассказе Леонида Андреева «Герман и Марта».

Из лаборатории в репертуар

Спектакль стал результатом работы лаборатории «Маяковка+Бутусовцы», которая прошла в начале сезона. В ней восемь выпускников Мастерской Ю.Н. Бутусова исследовали тему «Русский рассказ XX века». Из множества эскизов были отобраны три работы, которые собраны в единое целое и теперь радуют зрителей на Малой сцене Театра Маяковского.

Не упустите шанс увидеть, как молодые режиссеры интерпретируют классические произведения! Это уникальная возможность окунуться в мир театрального искусства и современных взглядов на известные рассказы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 4500 ₽
18 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 3200 ₽
29 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 3500 ₽
7 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 3500 ₽
30 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 3500 ₽

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