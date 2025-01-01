Спектакль «Маяковка+Бутусовцы. Итоги»: три взгляда на русскую прозу XX века

Что интересует современных молодых режиссеров? Какие истории они выбирают для своих спектаклей? Спектакль «Маяковка+Бутусовцы. Итоги» предлагает зрителям уникальную возможность познакомиться с работами сразу трех талантливых авторов.

Творческий подход и уникальные интерпретации

Каждый из режиссеров представит свою интерпретацию классических рассказов отечественной литературы:

Александр Цереня выбрал рассказ Владимира Набокова «Подлец», который исследует психологию человека, оказавшегося в безвыходной ситуации.

выбрал рассказ Владимира Набокова «Подлец», который исследует психологию человека, оказавшегося в безвыходной ситуации. Иван Орлов предложит фантасмагорическую интерпретацию рассказа Максима Горького «Страсти-мордасти», погружая зрителей в мир абсурда и иронии.

предложит фантасмагорическую интерпретацию рассказа Максима Горького «Страсти-мордасти», погружая зрителей в мир абсурда и иронии. Егор Ковалев расскажет поэтическую и трогательную историю любви длиной в жизнь, основываясь на рассказе Леонида Андреева «Герман и Марта».

Из лаборатории в репертуар

Спектакль стал результатом работы лаборатории «Маяковка+Бутусовцы», которая прошла в начале сезона. В ней восемь выпускников Мастерской Ю.Н. Бутусова исследовали тему «Русский рассказ XX века». Из множества эскизов были отобраны три работы, которые собраны в единое целое и теперь радуют зрителей на Малой сцене Театра Маяковского.

Не упустите шанс увидеть, как молодые режиссеры интерпретируют классические произведения! Это уникальная возможность окунуться в мир театрального искусства и современных взглядов на известные рассказы.