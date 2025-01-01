Что интересует современных молодых режиссеров? Какие истории они выбирают для своих спектаклей? Спектакль «Маяковка+Бутусовцы. Итоги» предлагает зрителям уникальную возможность познакомиться с работами сразу трех талантливых авторов.
Каждый из режиссеров представит свою интерпретацию классических рассказов отечественной литературы:
Спектакль стал результатом работы лаборатории «Маяковка+Бутусовцы», которая прошла в начале сезона. В ней восемь выпускников Мастерской Ю.Н. Бутусова исследовали тему «Русский рассказ XX века». Из множества эскизов были отобраны три работы, которые собраны в единое целое и теперь радуют зрителей на Малой сцене Театра Маяковского.
Не упустите шанс увидеть, как молодые режиссеры интерпретируют классические произведения! Это уникальная возможность окунуться в мир театрального искусства и современных взглядов на известные рассказы.