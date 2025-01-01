Спектакль Евгений Онегин

Музыкальная редакция постановки 1996 года

Музыкальную редакцию оперы «Евгений Онегин» осуществил выдающийся дирижёр Евгений Колобов. Постановка 1996 года стала ярким примером авторского театра, каким Новая Опера была при жизни своего основателя. Колобов не только определил музыкальную концепцию, но и стал главным невидимым режиссёром спектакля, задав его драматургическую направленность.

Творческая команда постановки

Для работы над спектаклем Евгений Колобов собрал сильную команду:

Режиссёр-постановщик Сергей Арцибашев;

Сергей Арцибашев; Сценограф Сергей Бархин;

Сергей Бархин; Художник по костюмам Элеонора Маклакова;

Элеонора Маклакова; Хормейстеры Наталья Попович и Андрей Лазарев.

Эта постановка стала символом высокого художественного уровня театра и воплощением авторского видения Колобова.

Трагедия с акцентом на дуэль

По словам Евгения Колобова, опера Чайковского — это, прежде всего, трагедия. Режиссёр видел её как «дуэль» в широком смысле:

Онегина и Ленского,

Ленского и Ольги,

Онегина и Татьяны,

Татьяны и Гремина.

Спектакль завершался словами, которыми Чайковский планировал закончить оперу в её первоначальной версии: «О смерть, о смерть, иду искать тебя!». Этот финал подчёркивал глубину драматического замысла, заложенного в произведении.