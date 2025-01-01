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Лоэнгрин
Билеты от 2200₽
Киноафиша Лоэнгрин

Спектакль Лоэнгрин

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Возраст 12+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» впервые за 70 лет на московской сцене

Опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», впервые за 70 лет представленная на московской сцене, оживает в театре Новая Опера. Исполняемая на немецком языке с русскими субтитрами, эта легендарная постановка подчеркивает как музыкальное, так и философское величие произведения.

Романтический и трагический сюжет

«Лоэнгрин» рассказывает о загадочном рыцаре Святого Грааля, который спасает Эльзу, оклеветанную в убийстве своего брата. Его условие — не спрашивать о его имени и прошлом. Нарушив запрет, Эльза теряет спасителя: Лоэнгрин раскрывает свою тайну, возвращает её брата, но покидает её навсегда. Этот сюжет объединяет романтическую мистику и философские размышления о вере, доверии и судьбе.

Маэстро Ян Латам-Кениг

Для работы над постановкой был приглашен дирижер мирового уровня Ян Латам-Кениг, известный своей интерпретацией вагнеровского репертуара. Его подход подчеркивает уникальность Вагнера как композитора, оказавшего огромное влияние на развитие музыки XX века. Латам-Кениг отмечает особое значение хоров в «Лоэнгрине», создающих богатую музыкальную текстуру и усиливающих драматизм.

Значимость постановки

«Лоэнгрин» — одна из самых зрелых опер Вагнера, сочетающая музыкальное новаторство с глубокими философскими и историческими темами. Возвращение этого произведения на московскую сцену стало культурным событием, отражающим вечную актуальность искусства Вагнера.

Не пропустите встречу с величественной оперой в театре Новая Опера, чтобы погрузиться в магию музыки и мифа!

Режиссер
Каспер Хольтен
В ролях
Вениамин Егоров
Наталья Креслина
Генрих Птицелов
Евгений Ставинский
Анастасия Бибичева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2200 ₽
24 октября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Лоэнгрин Лоэнгрин Лоэнгрин Лоэнгрин Лоэнгрин Лоэнгрин Лоэнгрин

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