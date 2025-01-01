Меню
Пушкин. Повести Белкина
Киноафиша Пушкин. Повести Белкина

Спектакль Пушкин. Повести Белкина

Спектакль в жанре сторителлинга
Постановка
Театр РОСТА 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по произведениям Пушкина в Театре РОСТА

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль по произведениям А.С. Пушкина, выполненный в современном театральном формате — сторителлинг. В этом жанре главное — рассказывать истории, и зрители смогут стать их частью.

Обсуждение с актерами

Прямо во время спектакля у зрителей будет возможность поговорить с актёрами. Они обсудят, что такое искусство рассказывания историй, а также различия во восприятии Пушкина в наше время и тогда. Спектакль позволяет увидеть в героях своих сверстников и обсудить актуальные вопросы, которые волнуют молодое поколение сегодня.

Зрелищность и музыка

Актёры будут использовать гироскутеры, что добавляет интерактивности и динамики в спектакль. Музыкальное сопровождение включает произведения Шопена, Шуберта и современного композитора Петра Климова. Эта постановка будет интересна зрителям, ценящим новые взгляды на классические произведения и театральную условность.

