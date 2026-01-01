Оповещения от Киноафиши
Евгений Онегин
Билеты от 1000₽
Евгений Онегин

Спектакль Евгений Онегин

Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Режиссер Александр Титель
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Опера «Евгений Онегин» в театре Станиславского и Немировича-Данченко

Опера Чайковского «Евгений Онегин» — это не просто спектакль, а исторический момент для Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Она стала первым спектаклем студии, руководимой великим реформатором театрального искусства Константином Станиславским.

Постановка «Евгения Онегина», предложенная Станиславским, обозначила начало новой эры в оперном театре. Эта новая версия, появившаяся в репертуаре театра сразу после реконструкции, продолжает традицию, но с современным звучанием.

Современное видение классики

Создатели спектакля подошли к легендарному произведению с глубоким уважением к оригиналу, но не стали его бездумно копировать. Психологическая разработка характеров героев осталась предельно точной, а элементы декорации, такие как колонны, сохранили свой прежний вид. Однако атмосфера, в которой живут герои, стала совершенно иной. Это новый «Онегин» XXI века, который находит отклик у сегодняшнего зрителя.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр в исполнении талантливого коллектива Музыкального театра. Это спектакль, который сочетает в себе традиции и современность, и будет интересен как любителям классики, так и тем, кто ищет новые эмоции на сцене.

Купить билет на спектакль Евгений Онегин

Помощь с билетами
Март
Май
30 марта понедельник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1500 ₽
18 мая понедельник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1000 ₽

Фотографии

Евгений Онегин

