Папа ищет работу
Билеты от 2000₽
Киноафиша Папа ищет работу

Спектакль Папа ищет работу

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для всей семьи

Погрузитесь в волшебный мир семейных приключений! Этот яркий и трогательный спектакль рассказывает о папе и его семье, оказавшейся в необычной и достаточно щекотливой ситуации - папа ищет работу. Но даже в трудные моменты он умеет сохранять оптимизм и бороться с унынием.

Динамика и эмоциональность

На сцене разыгрываются задумчивые и трогательные сцены, которые сменяются яркими юмористическими эпизодами. Здесь царят добрый юмор и насыщенная эмоциональная палитра. Музыкальное сопровождение, которое также является любимым делом папы, делает постановку еще более интерактивной и раскрывает все нюансы его характера.

Вдохновение и ностальгия

Спектакль основан на книге Вали Филиппенко от издательства «Самокат». Он пробуждает в зрителях воспоминания о детстве, вдохновляет мечтать и верить в собственные силы. Это история, созданная для всей семьи: взрослые с удовольствием вспомнят свои юные мечты, а дети смогут познакомиться с забавными профессиями и нелепыми ситуациями.

Разнообразие театральных форм

Каждый эпизод спектакля предлагает новую профессию, новых персонажей и новые приключения, что делает его разнообразным и увлекательным. Мы используем различные театральные формы: кукольный театр, теневой театр и предметный театр, создавая уникальную атмосферу и визуальный стиль.

Кому будет интересен спектакль

Этот спектакль - отличный выбор для тех, кто хочет мечтать, смеяться и учиться справляться с хандрой. Приходите всей семьей и откройте для себя магию театра!

Команда создателей

  • Режиссер: Сергей Аронин
  • Художник: Анастасия Пелевина
  • Проекция и анимация: Алексей Ермолаев
  • Композитор: Сергей Аронин
  • Музыкальный руководитель и саунд-дизайн: Иннокентий Трембицкий
  • Художник по свету: Евгений Гончаренко

Актерский состав

  • Сергей Аронин / Владислав Кулыгин
  • Анастасия Доронина / Людмила Майорова
  • Юнона Захарьева / Валерия Смельчакова

Купить билет на спектакль Папа ищет работу

Октябрь
Ноябрь
4 октября суббота
16:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 2000 ₽
9 ноября воскресенье
14:00
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
от 2000 ₽

