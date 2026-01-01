Юшка
Московский художественный театр комедии 12+
Спектакль о доброте и жестокости в МХТК

В Московском художественном театре комедии зрители смогут увидеть спектакль по пьесе Андрея Платонова. В центре сюжета — Юшка, слабый и подслеповатый помощник кузнеца, который становится жертвой насмешек и жестокости окружающих. Его несчастная судьба раскрывает тему человеческой доброты и способности любить.

Юшка живет на околице маленького городка, где его гнобят как взрослые, так и дети. Несмотря на страдания, он молчит и продолжает верить, что люди просто не умеют проявлять любовь по-другому. Эта пронзительная история поднимает вопросы о скрытой доброте и о том, как поздно мы понимаем цену незаметным сердцам.

Спектакль рассказывает о том, как слепое равнодушие может убить святость. Прозрение, к сожалению, приходит слишком поздно, что делает каждую деталь истории особенно значимой. Это произведение точно найдет отклик в сердцах тех, кто ищет глубокие размышления о человеческой природе и эмоциональные истории.

Режиссёр и команда

Режиссёром спектакля выступает О. Вихорков при поддержке Мастерской В. Мищенко.

