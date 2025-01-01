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Теща с сюрпризом!
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Киноафиша Теща с сюрпризом!

Спектакль Теща с сюрпризом!

Постановка
Театр комедии. Сцена на Олимпийском 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Легкая комедия о семейной жизни

Молодая пара, решившая завести ребенка, готовится к новому этапу в своей жизни. С надеждами и волнением они строят планы и мечтают о будущем. Однако судьба преподносит им неожиданный поворот, и всё благодаря тёще.

Тёща с сюрпризом

Ничто не предвещало трудностей, пока в дело не вмешалась мать одного из супругов. Тёща готовит для молодых неожиданный сюрприз, который становится началом невероятно запутанной и смешной истории.

Комедия с искрометным юмором

Сюжет наполнен комическими ситуациями и остроумными диалогами, которые держат зрителей в напряжении до самой развязки. Лихо закрученные повороты событий не дадут скучать и обеспечат отличное настроение.

Семья, любовь и неожиданные испытания

Спектакль поднимает вопросы семейных отношений, поддержки и любви, оставаясь при этом лёгким и весёлым представлением, которое понравится зрителям всех возрастов.

 

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Наталья Хорохорина
Ольга Хохлова
Жанна Эппле
Екатерина Волкова
Виктор Остроухов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:30 от 1000 ₽
27 июля
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
14:00 от 1000 ₽
29 июля
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
31 июля
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
3 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽
5 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
7 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
10 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽
12 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
14 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
17 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽
19 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
21 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
24 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽
26 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
28 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
31 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽
2 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
4 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
7 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽
9 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽
11 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
14 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
16 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
18 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
20 сентября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
23 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
26 сентября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
28 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
30 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
4 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
5 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
7 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
10 октября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
12 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
14 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
17 октября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
19 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
21 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
24 октября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
26 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
13:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽
28 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
1 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
2 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
15:00 от 1500 ₽
3 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
4 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
14:00 от 1500 ₽
8 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
9 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
11 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
14 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
16 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
18 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
21 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
23 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
25 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
28 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
30 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
14:00 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽

Фотографии

Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом! Теща с сюрпризом!

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