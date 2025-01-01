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Евгений Онегин. Начало
Киноафиша Евгений Онегин. Начало

Спектакль Евгений Онегин. Начало

Постановка
Мастерская 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Евгений Онегин» с Валентином Кузнецовым

Театр «Мастерская» приглашает вас на новый моноспектакль Валентина Кузнецова, основанного на первых трёх главах романа «Евгений Онегин» и письмах Александра Сергеевича Пушкина. Премьера спектакля состоялась в марте 2025 года.

Исторический контекст

Спектакль черпает вдохновение из произведений, созданных Пушкиным в период его ссылки с мая 1823 по октябрь 1824 года. В это время поэт находился в Кишинёве, Одессе, а затем в Михайловском, своём родовом имении. Причиной изгнания стали его едкие эпиграммы на императора и высших сановников.

Темы и персонажи

Находясь вдали от родного дома и столичной жизни, Пушкин создаёт свой «не роман, а роман в стихах – дьявольская разница». В центре сюжета — такие герои, как Онегин, Ленский, Ольга и Татьяна Ларины, их няня и сам Александр Сергеевич. Спектакль затрагивает важные темы выбора пути, зависимости от денег, природы любви и свободы, которые остаются актуальными и через 200 лет после начала написания романа.

О Валентине Кузнецове

Автор идеи, режиссёр и исполнитель Валентин Кузнецов — выпускник мастерской Г.М. Козлова 2005 года. Он имеет 10-летний опыт работы на телевидении и более 60 ролей в фильмах, включая знаменитую роль Юрия Гагарина в картине Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат». Кузнецов также является коучем ICF/ECF и преподавателем Soft Skills в университете ИТМО.

Не упустите возможность погрузиться в классическую литературу и пережить историю, полную страсти и философии, в исполнении талантливого Валентина Кузнецова!

Режиссер
Валентин Кузнецов
В ролях
Валентин Кузнецов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Евгений Онегин. Начало Евгений Онегин. Начало Евгений Онегин. Начало Евгений Онегин. Начало Евгений Онегин. Начало

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