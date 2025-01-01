Спектакль Абанамат!

Спектакль по новеллам Сергея Довлатова в Молодежном театре на Фонтанке

Цикл «Наши», состоящий из двенадцати новелл и заключения, является во многом автобиографичным для Сергея Довлатова. Его персонажи, включая родственников и друзей, выглядят порой нелепо, смешно и странно. Тем не менее, они остаются «нашими», а ироничное повествование насыщено любовью и ностальгией.

Режиссер Лев Шехтман, знакомый зрителям Молодежного театра по спектаклям «Иов» и «Синие розы», сам живет в Соединенных Штатах. Его постановка «Абанамат!» не является просто сборником афоризмов, а представляет собой попытку рассказать о «мелочах жизни» большого художника.

Тематика

Спектакль погружает нас в эпоху, о которой многие помнят не понаслышке. Абсурдные проявления советского времени переплетаются с вечными проблемами человеческих взаимоотношений. Через коридоры коммунальной квартиры проходят герои, судьбы которых складываются в историю страны.

Перед нами разворачивается бурная и непредсказуемая жизнь, где страсти кипят, как борщ в кастрюле. А эта кастрюля, как утверждал Довлатов, «стояла на медленном огне и тихо булькала».

Интересный факт

Словом «Абанамат!» можно выразить удивление, презрение или восхищение. Именно его произнес дед Довлатова, когда однажды встал из кресла, где просидел десять лет, и шагнул за край обрыва.

Не упустите шанс увидеть это удивительное представление, полное юмора, иронии и глубины!