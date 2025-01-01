Меню
Ангелы над городом
Киноафиша Ангелы над городом

Спектакль Ангелы над городом

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам произведения «У каждого свой Петербург» в ТЮЗе им. Брянцева

Эта трогательная история основана на сюжетах Андрея Логинова из произведения «У каждого свой Петербург». Спектакль начинается в период доблокадного Ленинграда и продолжается в нашем времени.

Сюжет разворачивается вокруг случайной встречи в современном Петербурге, когда два человека неожиданно обнаруживают, что судьба уже сводила их ранее. Это встреча становится катализатором для глубоких размышлений о времени, любви и связи между поколениями.

От доблокадного Ленинграда до современности

В спектакле мастерски переплетены судьбы героев, которые, несмотря на исторические и временные преграды, остаются связанными невидимыми нитями. Это история о том, как прошлое влияет на наше настоящее, как воспоминания и переживания формируют нас.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на произведении Андрея Логинова, известного своего времени своими проникновенными наблюдениями за жизнью Петербурга.
  • Костюмы и декорации отражают атмосферу как доблокадного времени, так и современности, что помогает зрителям лучше погрузиться в эпоху.
  • Режиссура спектакля активно использует техники, позволяющие соединять различные временные линии, создавая уникальный театральный опыт.

Не пропустите возможность стать частью этой удивительной истории, которая затрагивает самые сокровенные чувства и связывает людей через время. Спектакль, обещающий незабываемые эмоции и глубокие размышления, пройдет в вашем театре на следующей неделе.

Расписание

Санкт-Петербург, 6 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1000 ₽

