Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любопытный тигренок Бинки
Киноафиша Любопытный тигренок Бинки

Спектакль Любопытный тигренок Бинки

Постановка
Театр сказки 0+
Режиссер Елена Иванова
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для детей «Любопытный тигренок Бинки» в Театре сказки

Театр сказки приглашает маленьких зрителей на увлекательный кукольный спектакль «Любопытный тигренок Бинки». Это захватывающее представление познакомит детей с множеством ярких персонажей и волшебных историй.

Что ждет зрителей?

В спектакле вы услышите удивительные истории:

  • о забытом дне рождения;
  • о муравье Томасе, который больше всего на свете любил сахар;
  • о дружбе кузнечика Дэнди и улитки Оливии;
  • и, конечно, о тигренке Бинки, у которого исчезли все полоски.

Актеры театра не только разыгрывают сказки, но и импровизируют, меняя роли и активно общаясь со зрителями. Это создает уникальную атмосферу вовлеченности и радости.

Почему стоит посетить?

Кукольный театр - это не только развлечение, но и способ развивать у детей творческое мышление и воображение. Спектакли такого жанра часто включают элементы взаимодействия со зрителями, что делает каждое представление уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира! Билеты уже в продаже!

Купить билет на спектакль Любопытный тигренок Бинки

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
11:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 600 ₽

Фотографии

Любопытный тигренок Бинки

В ближайшие дни

Квест «Путешественники во времени»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Путешественники во времени»
9 октября в 19:05 «Взаперти» на Казанской
от 6300 ₽
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
6+
Иммерсивный
Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
15 октября в 16:15 «Взаперти» на Казначейской
от 5600 ₽
Квест «Дикий запад»
18+
Иммерсивный
Квест «Дикий запад»
15 октября в 12:45 «Взаперти» на Марата
от 6000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше