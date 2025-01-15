Спектакль Чайка с продолжением

Премьера спектакля Константина Богомолова «Чайка с продолжением»в Театре на Бронной

В новом театральном сезоне художественный руководитель Константин Богомолов представит уникальную версию великой пьесы Антона Чехова — «Чайка с продолжением». Эта пьеса, когда-то совершившая настоящую революцию в мировой драматургии и театре, вновь вернется на сцену с новой интерпретацией.

Что нового?

Зрители смогут увидеть обновленную версию произведения, которая будет отличаться от классической постановки и подарит свежий взгляд на знаменитую драму. Ожидается, что спектакль откроет новые грани трагикомедии о сложных человеческих отношениях.

Премьера осенью

Не пропустите эту долгожданную премьеру в Театре на Бронной!