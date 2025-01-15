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Чайка с продолжением
Билеты от 5500₽
Киноафиша Чайка с продолжением

Спектакль Чайка с продолжением

Постановка
Театр на Бронной 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля Константина Богомолова «Чайка с продолжением»в Театре на Бронной

В новом театральном сезоне художественный руководитель Константин Богомолов представит уникальную версию великой пьесы Антона Чехова — «Чайка с продолжением». Эта пьеса, когда-то совершившая настоящую революцию в мировой драматургии и театре, вновь вернется на сцену с новой интерпретацией.

Что нового?
Зрители смогут увидеть обновленную версию произведения, которая будет отличаться от классической постановки и подарит свежий взгляд на знаменитую драму. Ожидается, что спектакль откроет новые грани трагикомедии о сложных человеческих отношениях.

Премьера осенью
Не пропустите эту долгожданную премьеру в Театре на Бронной!

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Елизавета Базыкина
Олег Исаев
Екатерина Карпушина
Дмитрий Куличков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 5500 ₽
9 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 5500 ₽
26 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 5500 ₽

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История театра на Малой Бронной: как театр умирал и становился модным
История театра на Малой Бронной: как театр умирал и становился модным Театр на Малой Бронной — это одно из самых интересных культурных мест в Москве. С 2019 он полностью поменял свою эстетику, репертуар и позиционирование, стал приглашать модных режиссёров и актёров, а премьеры постоянно попадают в заголовки. Благодаря руководителю Константину Богомолову труппа театра на Малой Бронной сегодня вызывает интерес как у критиков, так и у зрителей. Хотя он — не единственный режиссёр, с которым коллектив выходил на уровень всей страны. Жизнь этого театра зигзагообразна, и это интересно — как он всегда возвращал себе место под солнцем зрительского внимания. Сегодня расскажем историю театра на Малой Бронной.    
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15 января 2025 07:30
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