Тиндер — дело семейное. Рецензия на спектакль «Это всё она» с Викторией Толстогановой

Теме отцов и детей, борьбе поколений, выяснению, в чьё же время трава более изумрудного оттенка и т.п. посвящено достаточно текстов. Это нормально. У подростков играют гормоны, под влиянием которых они хотят снести старый мир, а пожившие родители не понимают, зачем сносить то, что хорошо стоит. Всю историю человечества так и происходит. Поэтому если и идти на подобные постановки, то ради нового взгляда на проблему. Давайте обсудим, подходит ли для этого спектакль «Это всё она» с Викторией Толстогановой в главной роли, режиссёр Данил Чащин.

Завязка пьесы крайне неоднозначная. Мать с сыном живут вместе, но не могут друг друга понять, поэтому долгое время не разговаривают. Пытаясь хоть как-то пробить эту стену непонимания, мать создаёт страницу фейковой молодой девушки и начинает с неё писать сыну. Это общение затягивает обоих, и герои начинают жить в двух мирах. Дома — игнорирование и взаимная неприязнь. В сети — идиллия, любовь, нежность и взаимопонимание. Это действует, как наркотик, и уже никто не хочет останавливаться. Мать возвращает себе сына (в каком-то смысле), а сын получает чуткое верное сердце рядом. Но долго всё не может быть так идеально — сын влюбляется в фейковый аватар своей мамы. И кто-то должен оставить общение, пока не стало поздно.

Не скажу, что инцестовые ассоциации выходят на первый план. Здесь всё не так просто. Хотя, конечно, «эдипов комплекс» драматурга читается, если пишешь текст про такую любовь к матери, уж явно тут всё не чисто. Но личную жизнь создателей оставим при них, главное, повторюсь — пошлость не педалируется.

Здесь скорее исследуется цифровизация. Феномен, который внёс столько удобств в нашу жизнь, но в то же время сильно отдалил нас друг от друга. Мать и сын не могут построить отношения. Они буквально разучились разговаривать. Зато в онлайне общение строится на раз-два, темы льются рекой, люди сбрасывают все зажимы и страхи. И это большая проблема — свобода в Сети и полная противоположность в жизни.

Виктория Толстоганова играет человека старой формации. Мать понимает, что настоящим может быть только живое общение между людьми. Но она не может наладить контакт с сыном, как из-за его гордыни, так и из-за собственной. Фейковая страница в сети — попытка поговорить с ним на его языке. Для Матери здесь нет и не может быть ничего большего. Она принимает все риски этой авантюры только для того, чтобы хоть в данном формате узнавать о жизни Сына.

А герой Дениса Власенко — подросток новой формации. Он вырос с телефоном в руке, цифровое пространство для него такая же часть жизни, как и реальность. Поэтому для него нет разницы между любовью к живому человеку, и человеку из интернета сочиняет образ идеального человека. Он считает, что это одинаково реально. Однако любовь, которая строится на выдуманном образе человека, взрывоопасна. Люди неидеальны. Они состоят из белого и чёрного, вступая в отношения вы, обычно, любите за плюсы и принимаете минусы. Но Сын не может полюбить реального человека. Единственное чувство, на которое он способен — любовь к аватару, образу человека. И если бы Сын общался с реальной девушкой, их отношения разрушились бы через пару месяцев. Правда он об этом пока не знает.

Общее повествование разделяется на настоящий и цифровой мир. Сценограф Дмитрий Разумов по бокам сцены поставил элементы стандартной квартиры, а в центре расположил светящийся замок, увитый проводами. Решение интересное, сразу рождающее много образов. Это и детская площадка, где общаться так легко, и firewall, и воздушные замки героев. Бледный свет стен похож на мониторы в тёмной комнате. Сценография отлично работает на ощущение цифрового общения — внешне притягательного, но холодного внутри. Мозгом ты с человеком, а в реальности — в пустой комнате.

Кстати, актёры спектакля «Это всё она» тоже подчёркивают абсурд любви по переписке. Когда сюжет переходит в «цифровой мир», Виктория Толстоганова и Денис Власенко становятся похожи на персонажей компьютерной игры: говорят странными голосами, двигаются, как куклы. Режиссёр даже одевает их в странные костюмы — всё, чтобы максимально отдалить их от реальности.

Идея спектакля печальна. Качества, которые так ценили раньше — сопереживание, умение прощать, переступать свою гордыню — сегодня уже не нужно развивать. Имея смартфон, ты можешь закрыться за двоичной стеной, культивировать ненависть и вообще не пытаться построить отношения с людьми. Да, скорее всего, ты умрёшь в одиночестве. Но зато не нужно страдать, мучиться. Радоваться, правда тоже, но это так, сопутствующий ущерб. И то безграничное удовольствие от любви, общения с человек, который искренне тебя любит, сводится к тапанью по кнопкам смартфона и мелкому кайфу от чтения строк в мессенджере.

Сходить однозначно стоит, если вернуться к мысли из первого абзаца, здесь крайне интересно и современно подана проблема отцов и детей, скорее даже матерей и сыновей. После «Это всё она» хочется обнять родных, пойти погулять, испытать настоящих человеческих эмоций.