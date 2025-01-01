Спектакль Дядюшкин сон

История незаурядной женщины по Достоевскому

В уездный город к Марье Александровне Москалевой приезжает престарелый князь, который давно не бывал в этих местах. Хозяйка имения решает использовать все средства, чтобы сосватать его за свою 23-летнюю красавицу-дочь. Свадьба кажется почти неизбежной, когда вдруг князь заявляет, что все происходящее было всего лишь сном.

Режиссерская интерпретация

В анекдоте Достоевского о нравах провинциального общества режиссер Екатерина Гранитова видит историю незаурядной женщины, которой судьба вынуждена быть прикованной к захолустью. Бежать из этого места становится для нее почти маниакальной потребностью. Гранитова раскрывает эту историю, где сама женщина становится и главной актрисой, и главным режиссером, способным из всего создать ослепительное зрелище.