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Дядюшкин сон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дядюшкин сон

Спектакль Дядюшкин сон

Бенефис Ольги Прокофьевой
Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История незаурядной женщины по Достоевскому

В уездный город к Марье Александровне Москалевой приезжает престарелый князь, который давно не бывал в этих местах. Хозяйка имения решает использовать все средства, чтобы сосватать его за свою 23-летнюю красавицу-дочь. Свадьба кажется почти неизбежной, когда вдруг князь заявляет, что все происходящее было всего лишь сном.

Режиссерская интерпретация

В анекдоте Достоевского о нравах провинциального общества режиссер Екатерина Гранитова видит историю незаурядной женщины, которой судьба вынуждена быть прикованной к захолустью. Бежать из этого места становится для нее почти маниакальной потребностью. Гранитова раскрывает эту историю, где сама женщина становится и главной актрисой, и главным режиссером, способным из всего создать ослепительное зрелище.

Режиссер
Екатерина Гранитова-Лавровская
В ролях
Ольга Прокофьева
Полина Лазарева
Дмитрий Прокофьев
Виктор Довженко
Всеволод Макаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1000 ₽
29 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дядюшкин сон Дядюшкин сон Дядюшкин сон Дядюшкин сон

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