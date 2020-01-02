Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Если поженились, значит, жить придется!
Киноафиша Если поженились, значит, жить придется!

Спектакль Если поженились, значит, жить придется!

Постановка
Комедианты 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль о семейной жизни в театре «Комедианты»

Семейные проблемы — не новость, и если в жизни они могут выглядеть мрачно, то на театральной сцене они обретают совсем иной облик. Спектакль «Если поженились, значит, жить придется!» предлагает зрителям погрузиться в мир комических ситуаций и гротескных сюжетов, связанных с семейной жизнью.

Сюжет

В спектакле представлены три фарса, каждый из которых освещает разные стороны семейных конфликтов. В первом фарсе жена и теща не оставляют мужу ни минуты покоя, доводя его до отчаяния. Во втором — мужу наскучила супруга, и он решает завести роман с молодой соседкой. Эти сценарии, хотя и старые как мир, получают оригинальные развязки благодаря находчивости героев.

Постановка

Авторы спектакля вдохновились традициями народного театра, смело сочетая балет с драмой и оперу с народной комедией. Получившийся «винегрет» включает в себя не только яркие сценические номера, но и озорные шутки, которые приправляют каждую сцену.

Почему стоит посмотреть

«Если поженились, значит, жить придется!» — это театральное произведение, которое сочетает в себе юмор, оригинальные идеи и разнообразные жанры. Зрители смогут насладиться уникальной постановкой, которая предложит свежий взгляд на старые, но всегда актуальные темы семейной жизни. Не упустите шанс получить порцию смеха и отличного настроения, посетив этот спектакль.

Режиссер
Алексей Исполатов
В ролях
Филипп Азаров
Филипп Азаров
Евгений Талашманов
Юлия Бурцева
Татьяна Кожевникова
Елизавета Чернова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Если поженились, значит, жить придется!

В ближайшие дни

Душечка
16+
Драма Комедия Комедийная драма
Душечка
16 сентября в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 500 ₽
Нос
16+
Драма
Нос
24 сентября в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1500 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
9 декабря в 19:00 Легенда
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше