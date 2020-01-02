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Квадратура круга
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Спектакль Квадратура круга

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Квадратура круга» Валентина Катаева в театре «Комедианты»

Приглашаем вас насладиться водевилем в двух действиях по пьесе Валентина Катаева. Это произведение возвращает нас в двадцатые годы прошлого века и одновременно погружает в вечные темы человеческих отношений.

Сюжет

В центре действия — молодые строители новой жизни: Людмила, Тоня, Вася и Абрам. Они полны решимости и энергии, стремясь построить идеальное общество. Однако личные отношения и создание семьи требуют соблюдения старинных истин, несмотря на все новые концепции и идеи того времени.

Тема

Спектакль исследует, как наши герои справляются с нелепыми и запутанными ситуациями, сталкиваясь с вызовами любви и социалистических идеалов. В их жизни переплетаются песни о любви и строительстве социализма, а также моменты пластического театра, подчеркивающие дух времени.

Интересные Факты

  • Пьеса Валентина Катаева, по которой поставлен спектакль, наполнена иронией и сарказмом, характерными для водевиля.
  • В спектакле вы увидите, как переплетаются комические и драматические элементы, создавая неповторимую атмосферу двадцатых годов.

Финал

Как и полагается водевилю, спектакль завершается счастливым финалом, который подтверждает идею о том, что настоящая любовь и искренние чувства всегда преодолеют любые преграды.

Не пропустите этот увлекательный спектакль, который с легкостью и юмором погружает в мир строителей нового общества и вечных человеческих ценностей.

Режиссер
Захар Черезов
В ролях
Егор Щедров
Захар Черезов
Кристина Комкина
Ксения Иванова
Леонид Зябкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
18:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

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