Спектакль Квадратура круга

«Квадратура круга» Валентина Катаева в театре «Комедианты»

Приглашаем вас насладиться водевилем в двух действиях по пьесе Валентина Катаева. Это произведение возвращает нас в двадцатые годы прошлого века и одновременно погружает в вечные темы человеческих отношений.

Сюжет

В центре действия — молодые строители новой жизни: Людмила, Тоня, Вася и Абрам. Они полны решимости и энергии, стремясь построить идеальное общество. Однако личные отношения и создание семьи требуют соблюдения старинных истин, несмотря на все новые концепции и идеи того времени.

Тема

Спектакль исследует, как наши герои справляются с нелепыми и запутанными ситуациями, сталкиваясь с вызовами любви и социалистических идеалов. В их жизни переплетаются песни о любви и строительстве социализма, а также моменты пластического театра, подчеркивающие дух времени.

Интересные Факты

Пьеса Валентина Катаева, по которой поставлен спектакль, наполнена иронией и сарказмом, характерными для водевиля.

В спектакле вы увидите, как переплетаются комические и драматические элементы, создавая неповторимую атмосферу двадцатых годов.

Финал

Как и полагается водевилю, спектакль завершается счастливым финалом, который подтверждает идею о том, что настоящая любовь и искренние чувства всегда преодолеют любые преграды.

Не пропустите этот увлекательный спектакль, который с легкостью и юмором погружает в мир строителей нового общества и вечных человеческих ценностей.