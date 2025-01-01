Меню
Девушка с Запада
Киноафиша Девушка с Запада

Спектакль Девушка с Запада

Постановка
Мариинский театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Джакомо Пуччини в Мариинском театре

Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английских языках)

Музыка: Джакомо Пуччини
Либретто: Гвельфо Чивинини и Карло Дзангарини по пьесе Дэвида Беласко «Девушка с золотого Запада»

Режиссер адаптации: Анна Шишкина
Художник по свету: Анатолий Ляпин
Ответственный концертмейстер: Илона Янсонс
Хормейстер: Илья Попов

История создания

Заканчивая летом 1910 года партитуру «Девушки с Запада», Джакомо Пуччини, уже успевший написать «Богему», «Тоску» и «Мадам Баттерфлай», не сомневался, что это его лучшая опера. «Поверьте, тут есть всё: эта объемная вещь и трогательна, и зрелищна, и красиво заканчивается», — писал он своему издателю Джулио Рикорди.

За основу сюжета была взята популярная бродвейская пьеса Дэвида Беласко, которую Пуччини посмотрел во время своего визита в Америку. Это первая опера итальянского композитора на ультраамериканский сюжет, что делает её ещё более уникальной.

Премьера и успех

Нью-йоркская Метрополитен-опера, купившая права на постановку, готовила премьеру с большой помпой. Успех был гарантирован благодаря известным исполнителям: за пультом — Артуро Тосканини, главную теноровую партию исполнил Энрико Карузо, а постановкой занимался сам Дэвид Беласко. На премьерном спектакле композитора вызывали на сцену множество раз.

Сюжет и музыкальные особенности

«Девушка с Запада» — это типичная мелодрама для сопрано, тенора и баритона. Сопрано здесь исполняет роль хозяйки салуна на Диком Западе, баритон — бесстрашного шерифа. Тенор же выступает в романтическом амплуа благородного разбойника, за голову которого назначена внушительная награда в пять тысяч долларов.

Интересно, что в этой опере впервые используются четверной состав духовых инструментов, как и в «Кольце нибелунга» Вагнера. За исключением двух героинь, все партии мужские, а в оркестре доминируют брутальные созвучия и энергичные ритмы, между тем, присутствуют и мечтательные, ностальгические моменты.

Современные постановки

На сценах театров «Девушка с Запада» встречается реже, чем такие известные оперы, как «Тоска» или «Богема». В России с данной оперой можно ознакомиться только в Мариинском театре.

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1800 ₽

