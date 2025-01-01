Премьера! Концерт «Есенин» в нижегородском Планетарии

3 октября 2025 года исполнится 130 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина, одного из самых известных поэтов России. Его творчество глубоко связано с нашей Родиной, которая была для него вечной музой и источником вдохновения.

Поэзия Есенина не только значима для отечественной культуры, но и играет важную роль в хоровом искусстве. Многие композиторы интегрировали в хоровые произведения элементы народной музыки, сохраняя аутентичность его стихов. На концерте будут представлены более ста хоровых композиций, основанных на произведениях Есенина, среди которых шедевры таких авторов, как Георгий Свиридов, Александра Пахмутова, Сергей Плешак и другие.

Визуальная составляющая

Концерт будет сопровождаться видеоинсталляциями на куполе планетария. Это позволит зрителям лучше узнать о жизненном пути поэта, а также увидеть места, связанные с ключевыми моментами его жизни и творчества.

Не пропустите уникальную возможность по-новому взглянуть на творчество Сергея Есенина и насладиться музыкальными шедеврами, вдохновлёнными его поэзией!