Шоумен: Сергей Лазарев

Сергей Лазарев: Звезда театра и эстрады в вашем городе

В нулевых Сергей Лазарев стал настоящей сенсацией в составе поп-дуэта Smash!!. Этот хитовый проект завоевал сердца миллионов слушателей и сделал его имя известным на просторах постсоветского пространства.

Сольная карьера и международные успехи

После распада дуэта Лазарев уверенно шагнул в сольную карьеру. Его музыкальные достижения не остались незамеченными: он дважды представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение». В 2019 году он занял третье место с песней Scream, что стало значительным достижением для российского представителя.

Театральные проекты

Помимо музыкальной карьеры, Сергей активно участвует в театральных проектах. Его талант и харизма делают его выдающимся исполнителем на сцене. Лазарев привносит в спектакли свою уникальную энергию, что делает каждое выступление незабываемым для зрителей.

Не упустите возможность

Следите за анонсами его новых театральных проектов! Это шанс увидеть любимого артиста в живом исполнении и насладиться его мастерством на сцене.