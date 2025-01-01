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Шоумен: Сергей Лазарев
Билеты от 2500₽
Киноафиша Шоумен: Сергей Лазарев

Шоумен: Сергей Лазарев

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сергей Лазарев: Звезда театра и эстрады в вашем городе

В нулевых Сергей Лазарев стал настоящей сенсацией в составе поп-дуэта Smash!!. Этот хитовый проект завоевал сердца миллионов слушателей и сделал его имя известным на просторах постсоветского пространства.

Сольная карьера и международные успехи

После распада дуэта Лазарев уверенно шагнул в сольную карьеру. Его музыкальные достижения не остались незамеченными: он дважды представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение». В 2019 году он занял третье место с песней Scream, что стало значительным достижением для российского представителя.

Театральные проекты

Помимо музыкальной карьеры, Сергей активно участвует в театральных проектах. Его талант и харизма делают его выдающимся исполнителем на сцене. Лазарев привносит в спектакли свою уникальную энергию, что делает каждое выступление незабываемым для зрителей.

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Следите за анонсами его новых театральных проектов! Это шанс увидеть любимого артиста в живом исполнении и насладиться его мастерством на сцене.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
20:00 от 2500 ₽
18 октября
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
19:00 от 5000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00
Омск, 2 ноября
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 12 ноября
Сибирь-арена Новосибирск, Немировича-Данченко, 160р
19:00 от 2500 ₽
Красноярск, 15 ноября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 3500 ₽
Пермь, 1 декабря
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 3 декабря
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 2500 ₽
Челябинск, 4 декабря
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Шоумен: Сергей Лазарев Шоумен: Сергей Лазарев Шоумен: Сергей Лазарев Шоумен: Сергей Лазарев

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