Ансамбль им. Александрова. Юбилейный тур к 100-летию коллектива

Академический ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова. Юбилейный тур

В 2028 году исполнится 100 лет со дня создания легендарного Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. Этот коллектив стал символом высочайшего исполнительского мастерства и преданности искусству. На протяжении века ансамбль восхищает миллионы зрителей своей уникальной программой, в которой соединяются виртуозное владение вокальным и инструментальным искусством, хореографическое мастерство и глубокое понимание русской музыкальной культуры.

В честь своего юбилея ансамбль отправляется в юбилейный тур, охватывающий более ста городов как в России, так и за ее пределами. Этот масштабный музыкальный марафон начнется в сентябре 2026 года и будет продолжаться более двух лет. Артисты ансамбля представят не только шедевры своего репертуара, но и новые, захватывающие композиции.

Академический ансамбль имени Александрова — это поистине легендарный коллектив, гордость России и бесценное достояние мировой культуры. Каждое их выступление — это момент, когда искусство обретает живое звучание. Мощные голоса, зажигательные танцы и виртуозная игра музыкантов создают уникальную атмосферу, передающую палитру человеческих эмоций. Их творчество представляет многогранность русской души, ее силу, красоту и величие.

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений, включая народные песни, солдатские пляски, творения отечественных авторов, духовную музыку и классические произведения русских и зарубежных композиторов.

Посетить концерт Академического ансамбля имени Александрова — это возможность стать свидетелем исторического события, ощутить мощь музыки, которая объединяет, вдохновляет и дарит надежду. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!