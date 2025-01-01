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Есенин
Киноафиша Есенин

Спектакль Есенин

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Есенин»: Путешествие в мир великого поэта

Спектакль «Есенин» проводит зрителей через жизнь одного из самых известных русских поэтов. В нем раскрываются бури и волнения творческой души Сергея Александровича, его непонимание и неприятие происходящего в стране и мире. Этот моноспектакль стремится выявить «несказанное» в Есенине: его уникальный лирический дар и глубокое проникновение в мир души и сердца.

«Миру нужно песенное слово, петь по-свойски...» — эти слова отражают суть его творчества. Есенин поет о главном для себя — любви ко всему живому: природе, родине, «братьям нашим меньшим», матери и женщине. Несмотря на все катаклизмы в мире и ярлыки, которыми его наделяли, такие как «хулиган» и «кабацкий поэт», Есенин остается в памяти как загадочная и яркая личность.

Спектакль создан на основе дневников, писем и разговоров самого поэта, а также воспоминаний его друзей и врагов. В центре внимания — его бессмертная поэзия и романсы на музыку Виталия Ковалева.

Информация для зрителей

  • Двери бара открываются за час до начала спектакля.
  • Заказы, сделанные за 15 минут до начала, будут доставлены перед спектаклем в полном объеме. Еда, заказанная позже (кроме холодных закусок), будет подана в антракте.
  • Заказы принимаются до и после спектакля, а также в антракте. Обслуживание во время спектакля приостанавливается.
  • Вход в зал после начала мероприятия возможен только по согласованию.
  • Просим вас отключить звук на мобильных телефонах и воздержаться от перемещений и разговоров во время действия. Это мешает актерам и другим зрителям.
  • Фото- и видеосъемка разрешается.

Приглашаем вас погрузиться в мир поэзии и глубины человеческих чувств вместе с «Есениным»!

Режиссер
Дженни Катышева
В ролях
Виталий Ковалев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
20:00 от 1500 ₽

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