Спектакль «Есенин» проводит зрителей через жизнь одного из самых известных русских поэтов. В нем раскрываются бури и волнения творческой души Сергея Александровича, его непонимание и неприятие происходящего в стране и мире. Этот моноспектакль стремится выявить «несказанное» в Есенине: его уникальный лирический дар и глубокое проникновение в мир души и сердца.
«Миру нужно песенное слово, петь по-свойски...» — эти слова отражают суть его творчества. Есенин поет о главном для себя — любви ко всему живому: природе, родине, «братьям нашим меньшим», матери и женщине. Несмотря на все катаклизмы в мире и ярлыки, которыми его наделяли, такие как «хулиган» и «кабацкий поэт», Есенин остается в памяти как загадочная и яркая личность.
Спектакль создан на основе дневников, писем и разговоров самого поэта, а также воспоминаний его друзей и врагов. В центре внимания — его бессмертная поэзия и романсы на музыку Виталия Ковалева.
Приглашаем вас погрузиться в мир поэзии и глубины человеческих чувств вместе с «Есениным»!