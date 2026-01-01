Еще раз про любовь

Оповещения от Киноафиши
12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Музыка и поэзия советской эпохи в Московском Губернском театре

Московский Губернский театр с радостью анонсирует премьеру концертной программы, посвященной знаменитым произведениям советских композиторов 60-70-х годов прошлого века. Этот период стал знаковым в истории России, полным научных открытий и культурных достижений.

В концерте прозвучат любимые мелодии и песни, которые создадут атмосферу той эпохи. Зрители смогут вновь ощутить дух романтики, искренности и всепоглощающей любви к жизни. В программе будут представлены шедевры композиторов, таких как Ян Френкель, Арно Бабаджанян, Эдуард Колмановский, Микаэл Таривердиев и Александр Петров.

Эмоции и поэзия в музыке

Кроме музыки, на концерте будут исполнены стихи выдающихся поэтов, таких как Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Геннадий Шпаликов, Глеб Горбовский и Роберт Рождественский. Тематика песен охватывает широкий спектр эмоций: от любви и печали до радости и встречи.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу многогранной любви и творчества, которая стала неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны. Ждем вас на новом концерте в Московском Губернском театре!

Май
14 мая четверг
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1500 ₽

