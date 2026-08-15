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Большой Stand Up
Билеты от 1100₽
Киноафиша Большой Stand Up

Большой Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 1100₽

О концерте

Вечер стендапа в Москве

Приглашаем вас на уникальный вечер стендапа. Опытные комики из таких знаковых проектов, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle, Женский Стендап, Comedy Battle и Открытый Микрофон, готовы порадовать вас своими свежими номерами и проверенным материалом.

На сцене выступят лучшие из лучших, которые поделятся с вами колоритными историями, полными юмора и жизни. Не упустите возможность увидеть их в действии!

Формат мероприятия

Вечер стендапа включает в себя разнообразные выступления, которые обеспечивают душевную атмосферу. Каждый шоу-номер — это уникальная возможность насладиться юмором в компании единомышленников.

Обратите внимание, что состав исполнителей регулярно меняется, поэтому каждый вечер будет особенным. Билеты не привязаны к конкретному столику или месту, однако наша команда позаботится о вашем комфортном размещении в порядке очереди. Возможно также размещение с другими зрителями за одним столом.

Условия посещения

Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в цену билета. Мы рекомендуем заранее планировать свой вечер и, возможно, попробовать что-то из нашего меню.

Не упустите возможность провести вечер в атмосфере хорошего настроения и качественного юмора. Ждем вас 

Купить билет на концерт Большой Stand Up

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Август
15 августа суббота
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 1100 ₽
18 августа вторник
21:30
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 1100 ₽
21 августа пятница
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 1100 ₽
23 августа воскресенье
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 1100 ₽
30 августа воскресенье
19:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 1100 ₽

В ближайшие дни

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