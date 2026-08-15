Большой Stand Up

Вечер стендапа в Москве

Приглашаем вас на уникальный вечер стендапа. Опытные комики из таких знаковых проектов, как Stand Up на ТНТ, Roast Battle, Женский Стендап, Comedy Battle и Открытый Микрофон, готовы порадовать вас своими свежими номерами и проверенным материалом.

На сцене выступят лучшие из лучших, которые поделятся с вами колоритными историями, полными юмора и жизни. Не упустите возможность увидеть их в действии!

Формат мероприятия

Вечер стендапа включает в себя разнообразные выступления, которые обеспечивают душевную атмосферу. Каждый шоу-номер — это уникальная возможность насладиться юмором в компании единомышленников.

Обратите внимание, что состав исполнителей регулярно меняется, поэтому каждый вечер будет особенным. Билеты не привязаны к конкретному столику или месту, однако наша команда позаботится о вашем комфортном размещении в порядке очереди. Возможно также размещение с другими зрителями за одним столом.

Условия посещения

Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в цену билета. Мы рекомендуем заранее планировать свой вечер и, возможно, попробовать что-то из нашего меню.

Не упустите возможность провести вечер в атмосфере хорошего настроения и качественного юмора. Ждем вас