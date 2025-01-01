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Большой чёрный стендап концерт
Билеты от 650₽
Киноафиша Большой чёрный стендап концерт

Большой чёрный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 650₽

О концерте/спектакле

Вечер острых провокационных шуток

Большой черный стендап концерт — это вечер, на котором собраны опытные комики, исполняющие острые и провокационные шутки. Эти шоу выделяются своей смелостью в обращении с темами, часто касающимися границ допустимого юмора. Комики проверяют свои материалы на откровенность и оригинальность, создавая уникальную атмосферу для зрителей.

Формат мероприятия

Концерты проводятся в разных клубах и кафе Москвы, которые превращаются в импровизированные комедийные клубы. Зрители могут ожидать 1,5-2 часа яркого юмора, а также импровизаций и активного общения с залом. Важно, что на таких мероприятиях часто поднимаются актуальные и провокационные темы, что делает их особенными.

Билеты и рассадка

Для посещения необходимо приобрести билеты, которые не привязаны к конкретному месту в зале, но для удобства зрителей рекомендовано приходить заранее. Мероприятие предполагает возможность заказать еду и напитки, которые оплачиваются отдельно.

Такие концерты обещают незабываемые впечатления от яркого и оригинального стендапа.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 650 ₽
1 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 800 ₽
8 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 800 ₽
15 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 800 ₽
22 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 800 ₽
29 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 800 ₽
5 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 1000 ₽
12 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 1000 ₽
19 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 1000 ₽
26 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
22:00 от 1000 ₽

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