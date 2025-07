Елена Ваенга

Где: Космос

Когда: 15.12.2024

«Когда будет концерт Елены Ваенги в Екатеринбурге» — спрашивают её фанаты. Это всегда событие, которое пропитано искренностью и душевным теплом. Её песни раскрывают самые глубокие эмоции, будь то радость, грусть или надежда. Сама Елена — уникальная личность, которая остаётся настоящей, не участвуя в гонке за популярностью, что делает её концерты такими особенными. Её хиты «Курю», «Королева» и «Белая Птица» давно полюбились слушателям, а на новогоднем концерте вы сможете вновь пережить эти истории вместе с артисткой. Она как всегда предстанет перед публикой в своём лучшем виде — искренняя, честная и трогательная. Каждая песня будет прожита на сцене, как будто она случилась только вчера.

Олег Газманов

Где: МТС Live Холл

Когда: 15.12.2024

На юбилейном концерте Олега Газманова в Екатеринбурге вы почувствуете дух эпохи и мощь его музыкальной карьеры. Уже 55 лет на сцене, и его творчество остаётся востребованным. Кто не знает хитов «Офицеры», «Морячка» или «Москва — звонят колокола»? Эти песни давно стали визитной карточкой многих мероприятий и останутся в сердце на долгие годы. Мелодии его авторства мгновенно становятся родными и остаются с нами на всю жизнь. Не упустите возможность услышать эти легендарные композиции в живом исполнении на одном из самых ярких концертов новогодней программы в ЕКБ.

Органное Рождество в Париже

Где: Свердловская филармония

Когда: 15.12.2024

Что может быть лучше на Рождество, чем звуки величественного органа? Французский органист Жан Нувель-Алу обещает погрузить вас в мир классической органной музыки, исполнив произведения французской школы. Его исполнение отличается тонкостью и величественной красотой, а каждого в зале ждёт возвышенное настроение и предчувствие Рождества. Этот новогодний органный концерт идеально подойдёт для тех, кто хочет провести зимние праздники в атмосфере умиротворённости и духовности.

Леонид Овруцкий и группа «Кватро»

Где: Космос

Когда: 19.12.2024

Леонид Овруцкий и его группа «Кватро» приготовили для своих поклонников особенный новогодний концерт. Уже более 20 лет их творчество проникает в сердца слушателей, даря тёплые эмоции и вдохновение. На этом концерте прозвучат как популярные новогодние хиты, так и новые композиции, наполненные светом и радостью. Элегантность исполнителей и отличное звучание подарят атмосферу настоящего праздника, который вы точно запомните надолго. Это отличный шанс насладиться вечером с музыкой, которая согревает душу и наполняет её гармонией.

Звуки нового года: Владислав Чепинога

Где: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Когда: 15.12.2024

Если вы любите фортепианную музыку, не пропустите концерт Владислава Чепиноги, солиста Свердловской филармонии. Этот талантливый пианист исполнит для вас произведения различных жанров — от классических шедевров до музыкальных тем из культовых новогодних фильмов. Музыкальное разнообразие подарит новогоднее настроение и поможет создать атмосферу настоящей сказки. Концерт Чепиноги — это идеальный способ встретить праздничный сезон в компании прекрасной музыки, которая унесёт вас в будущее, полное чудес.

Большой стендап-концерт

Где: ДК Железнодорожников

Когда: 20.12.2024

Для тех, кто хочет отметить Новый год с юмором, рекомендуем стендап-концерт в Екатеринбурге от титулованных комиков! Тёма Емельянов, полуфиналист шоу «Открытый микрофон» и участник комедийных проектов на YouTube, заставит вас смеяться до слёз своим остроумным взглядом на жизнь. Динара Курбанова, полуфиналистка «Comedy Баттл» и звезда «Лиги городов» на ТНТ, известна своим тонким чувством юмора и яркими выступлениями в шоу «Женщины-комики» на Stand-Up Club #1. А Алексей Шамутило, участник проектов на Comedy Radio, не оставит равнодушным даже самого скептичного зрителя своим уникальным подходом к шуткам.

Море искромётных шуток и неповторимая энергетика каждого комика сделают этот вечер незабываемым. Если хотите зарядиться позитивом на весь год — это шоу для вас!

Новогоднее шоу: Хор Турецкого

Где: Космос

Когда: 21.12.2024

21 декабря на сцене ККТ «Космос» вновь прозвучат голоса, которые могут заколдовать любого. Традиционный новогодний концерт группы «Хор Турецкого» в Екатеринбурге — это музыка, которая заставляет замирать сердце. Их диапазон — от низких басов до мужского сопрано — создаёт настоящую магию на сцене. Зрители погрузятся в музыкальную сказку, полную волшебства и новогоднего настроения. На этом концерте прозвучат любимые новогодние и рождественские мелодии, а также эксклюзивные аранжировки, которые сделают праздник незабываемым. Если вы хотите зарядиться позитивом и окунуться в атмосферу волшебства, этот вечер для вас.

Новый год по-русски

Где: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Когда: 25.12.2024

Как насчёт того, чтобы провести новогодний вечер в уютной атмосфере за столиками, наслаждаясь живой музыкой и праздничным ужином? Такие концерты — это не только музыка, но и настоящая дружеская атмосфера, когда можно не просто слушать, но и общаться, наслаждаясь любимыми новогодними песнями. Новый год за столиками всегда дарит ощущение тепла и уюта, когда зал словно становится единым домом, полным радости и смеха.

Новогодний винтаж

Где: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Когда: 29.12.2024

А если душа требует классики, чтобы окунуться в новогоднюю классику, то вас ждет концерт, где прозвучат вечные новогодние песни. Невозможно представить себе праздник без «Jingle Bells», «Last Christmas» и наших любимых советских хитов. Эти песни стали символом Нового года, создавая ту самую волшебную атмосферу, когда каждое слово вызывает улыбку, а знакомые мелодии возвращают в детство.

Новогодний огонёк

Где: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Когда: 30.12.2024

Этот новогодний концерт за столиками может стать вашим идеальным событием, если хочется совместить приятное с полезным: вкусную еду и потрясающую музыку. Вас ждёт настоящий живой концерт, где сцена близко, артисты живые, и всё вокруг будто пропитано новогодним волшебством.

Дискотека звёзд

Где: МТС Live Холл

Когда: 3.01.2025

Для тех, кто жаждет окунуться в атмосферу беззаботного веселья и потанцевать под хиты прошлых лет, в Екатеринбурге пройдет «Дискотека звёзд 80-90-х». Юрий Лоза, Наталья Гулькина, Кай Метов, Александр Добрынин и другие легенды российской эстрады зажгут сцену, исполнив свои лучшие хиты, которые на протяжении десятилетий остаются любимыми у миллионов людей. Эти песни вызывают волну ностальгии и заставляют танцевать без остановки. Зажигай под русскую музыку! Ведь нет ничего лучше, чем провести четыре часа под ритмы горячих хитов, вспоминая старые добрые времена. Каждая песня станет как вспышка воспоминаний: На маленьком плоту, Белая метелица, Ты вспомни меня — эти хиты погружают в атмосферу настоящего праздника и заряжают позитивом на весь год.

Группа Стаса Намина «Цветы»

Где: Дворец Молодёжи

Когда: 3.01.2025

3 января легендарная группа «Цветы», которая существует с 1969 года, порадует поклонников своим выступлением. Первая пластинка коллектива разошлась тиражом в 7 миллионов копий, что сделало музыкантов популярными на всю страну. После долгого перерыва группа вернулась на сцену и продолжает радовать слушателей любимыми хитами. На предстоящем концерте прозвучат песни, которые знакомы каждому: «Звездочка моя ясная», «Мы желаем счастья вам», «Летний вечер» и многие другие. Это не просто концерт, а настоящий праздник ностальгии, который перенесёт вас в золотую эру советской музыки. Для тех, кто хочет вспомнить свои любимые хиты и почувствовать дух времени — концерт группы «Цветы» просто нельзя пропустить!

День рождения Глеба Самойлова. Все хиты Агата Кристи!

Где: Фабрика

Когда: 4.01.2025

Этот концерт — особенное событие для всех поклонников Глеба Самойлова, Вадима Самойлова и группы «Агата Кристи», которая объединяет несколько поколений. В честь дня рождения Самойлова прозвучат как всем известные хиты вроде Как на войне и Сказочная тайга, так и редкие композиции, которые редко исполняются на живых выступлениях. Для тех, кто скучает по атмосфере 90-х, это уникальный шанс вновь погрузиться в энергетику музыки той эпохи. Это будет по-настоящему громко, горячо и незабываемо, так что готовьтесь к мощным эмоциям и полному погружению в атмосферу живого рока. Группа Агата Кристи в Екатеринбурге, стоит запомнить.

Группа «АнимациЯ»

Где: Нирвана

Когда: 5.01.2025

Любители драйва и искренних текстов не смогут пропустить концерт группы «АнимациЯ» в Екатеринбурге в 2025. Костя Кулясов, лидер группы, известен тем, что каждая его песня становится цитатой. Я люблю свою Родину, вроде бы — лишь одна из множества крылатых фраз, которые зажгли сердца миллионов слушателей. В программе концерта будут все любимые хиты и новые композиции. Концерты группы всегда отличаются душевной атмосферой, где публика и музыканты словно становятся одним целым. Если вы хотите услышать по-настоящему осмысленные тексты в сочетании с мощной музыкой, то этот концерт для вас!

ABBAmia с симфоническим оркестром

Где: Космос

Когда: 6.01.2025

И наконец, для тех, кто мечтает окунуться в мир диско, будет концерт ABBA Mia — музыкального проекта, созданного в честь легендарного коллектива ABBA. Каждый помнит хиты вроде Dancing Queen и Money, Money, Money, а Happy New Year давно стала рождественским гимном для миллионов людей по всему миру. Но на этот раз их исполнит не только великолепный вокал, но и симфонический оркестр, что придаст песням новую глубину и красоту. ABBA — это всегда праздник! И эта музыкальная программа подарит вам незабываемый вечер, полный света, музыки и энергии. Не пропустите возможность снова ощутить ту самую атмосферу диско!

Enjoy the Symphony — трибьют-шоу Depeche Mode

Где: МТС Live Холл

Когда: 6.01.2025

Если вы любите Depeche Mode и хотите услышать их легендарные композиции в новой, неожиданной интерпретации, то концерт Enjoy the Symphony станет для вас настоящим открытием. Вместо привычных электронных звуков вы услышите симфонические аранжировки, которые придадут таким хитам, как Personal Jesus и Enjoy the Silence, ещё больше эмоциональной глубины. Музыка, которая когда-то звучала на кассетах и радиостанциях, теперь оживает с оркестровым размахом, и это создаёт уникальную атмосферу. Это неповторимое сочетание инструментов создаёт атмосферу, которую нельзя передать словами, её нужно прочувствовать на концерте! Такое необычное соединение стилей точно запомнится надолго и добавит праздникам особенный музыкальный оттенок.

Radio Queen — трибьют-шоу группы Queen

Где: Космос

Когда: 7.01.2025

Если вы всегда мечтали почувствовать атмосферу концерта Queen, тогда это ваше событие. Шоу Radio Queen уже завоевало сердца тысяч поклонников по всей России. Это возможность снова прочувствовать драйв и мощь их выступлений, ведь звучат не просто хиты, а полноценная рок-симфония. В этот вечер прозвучат легендарные композиции, такие как We Will Rock You и The Show Must Go On. В сочетании с классическим симфоническим звучанием, вы сможете оторваться по полной, почувствовать, как будто Меркьюри вернулся на сцену.

Рождественский концерт: GSPD

Где: Свобода

Когда: 10.01.2025

Для поклонников электронного звука и танцевальных ритмов есть уникальная возможность посетить рождественский концерт в Екатеринбурге от Давида Деймура. Это будет его первый и, скорее всего, последний концерт в Екатеринбурге в 2025 году, так что не упустите момент! Этот концерт обещает стать настоящей бомбой — всем фанатам рейва стоит подготовиться к мощному танцполу и знакомым хитам. К сожалению, Давид не поедет в привычный тур в 2025, поэтому его выступление станет единственным шансом услышать его треки вживую.

Старый Новый год

Где: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Когда: 11.01.2025

Если хочется провести вечер в тёплой компании и послушать душевные песни, то концерт в Старый Новый год — ваш выбор. Этот концерт создаст атмосферу, где каждая мелодия будет окутана теплом. Вместо суеты больших концертов, вас ждёт уютное выступление, которое станет отличным завершением праздничного сезона. Здесь каждая песня словно переносит в детство, когда праздники были особенными, а за окном кружились снежинки.

Новогодние истории

Где: Свердловская детская филармония

Когда: 12.01.2025

Уютный и семейный вечер, который предлагает Оркестр народных инструментов Детской филармонии. Этот новогодний концерт — идеальный повод провести время с близкими за столиком в камерном зале. На сцене прозвучат популярные новогодние песни, а также любимые народные мелодии, знакомые многим с детства. Чудесная атмосфера праздника и душевное исполнение точно поднимут настроение всем гостям. Полтора часа удовольствия обеспечены! Это будет настоящий музыкальный праздник для всей семьи.

«Гарри Поттер» — симфоническая сюита

Где: ДК Железнодорожников

Когда: 13.01.2025

Любители волшебных историй и фанаты Гарри Поттера не смогут пройти мимо концерта симфонического оркестра «Модерн». На сцене прозвучат самые узнаваемые саундтреки из культовых фильмов о юном волшебнике. В программе — музыка четырёхкратного лауреата премии «Оскар» Джона Уильямса, чьи мелодии мгновенно переносят слушателей в мир Хогвартса. Это идеальный способ добавить немного магии в свои новогодние каникулы. Концерт пройдёт без антракта, так что будьте готовы насладиться музыкой на одном дыхании. Если хотите почувствовать себя частью волшебного мира, не пропустите это событие: Гарри Поттер с оркестром в Екатеринбурге.

Старый Новый год с Симфохором

Где: Свердловская филармония

Когда: 13.01.2025

Ещё один обязательный концерт на новогодние праздники — выступление Симфонического хора Свердловской филармонии под руководством Андрея Петренко. Эта программа предлагает вам вернуться в прошлое и насладиться народными песнями, ретро-хитами и классическими мелодиями, которые все мы знаем и любим. В этом концерте звучат мелодии, которые знакомы каждому со школьных лет, вызывая тёплую ностальгию и чувство общности. Встречайте Новый год с песнями, которые объединяют поколения, и получите заряд положительных эмоций на весь год.