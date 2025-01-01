Добрый день! Приглашаем вас на концерт «Джаз на воде» — это незабываемое музыкальное мероприятие, которое объединяет в себе различные стили джаза: классический, американский, кубинский и афроамериканский, а также фанк и соул. Создайте атмосферу романтики, свободы и живого музыкального драйва вместе с нами!
На наших концертах вас ждут выступления талантливых артистов, таких как Дариэль Рене и Hot Havana Jazz, Софи Окран, Real Jam и Somewhere Music Session. Эти коллективы известны своими выступлениями на лучших площадках, включая клубы Игоря Бутмана и Алексея Козлова, а также участие в популярных телевизионных проектах, таких как «Голос». Их яркий этнический состав, в который входят артисты из Камеруна, России, Замбии и Кубы, добавляет программе особый колорит.
Джазовый круиз проходит на двухпалубном комфортабельном теплоходе River Palace. Панорамные окна позволяют наслаждаться захватывающими видами на достопримечательности вечерней Москвы. Это идеальная возможность отдохнуть, послушать живой джаз с потрясающим вокалом, потанцевать и насладиться душевной атмосферой. Вы сможете встретить закат, увидеть, как город загорается огнями, и сделать красивые фотографии.
Внимание! Состав выступающих может быть изменён, но мы гарантируем сохранение художественной содержательности программы.
Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании живой музыки, красивых видов и приятной атмосферы!