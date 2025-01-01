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Джаз на воде
Билеты от 1850₽
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Джаз на воде

12+
Возраст 12+
Билеты от 1850₽

О концерте/спектакле

Концерт «Джаз на воде» — уникальное музыкальное событие

Добрый день! Приглашаем вас на концерт «Джаз на воде» — это незабываемое музыкальное мероприятие, которое объединяет в себе различные стили джаза: классический, американский, кубинский и афроамериканский, а также фанк и соул. Создайте атмосферу романтики, свободы и живого музыкального драйва вместе с нами!

Звёздные участники

На наших концертах вас ждут выступления талантливых артистов, таких как Дариэль Рене и Hot Havana Jazz, Софи Окран, Real Jam и Somewhere Music Session. Эти коллективы известны своими выступлениями на лучших площадках, включая клубы Игоря Бутмана и Алексея Козлова, а также участие в популярных телевизионных проектах, таких как «Голос». Их яркий этнический состав, в который входят артисты из Камеруна, России, Замбии и Кубы, добавляет программе особый колорит.

Неповторимая атмосфера

Джазовый круиз проходит на двухпалубном комфортабельном теплоходе River Palace. Панорамные окна позволяют наслаждаться захватывающими видами на достопримечательности вечерней Москвы. Это идеальная возможность отдохнуть, послушать живой джаз с потрясающим вокалом, потанцевать и насладиться душевной атмосферой. Вы сможете встретить закат, увидеть, как город загорается огнями, и сделать красивые фотографии.

Программа мероприятия

  • Отправление: причал Сити-Экспоцентр
  • Посадка гостей: с 18:30
  • Отправление: в 19:00
  • Первое отделение (19:30–20:15): джаз и соул-хиты
  • Второе отделение (20:30–21:15): джаз и каверы
  • Третье отделение (21:15–22:15): дискотека 80–90-х
  • Прибытие: в 22:15 на причал Сити-Экспоцентр

Внимание! Состав выступающих может быть изменён, но мы гарантируем сохранение художественной содержательности программы.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании живой музыки, красивых видов и приятной атмосферы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
19:00 от 1900 ₽
7 августа
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19:00 от 1850 ₽
9 августа
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
19:00 от 1900 ₽
28 августа
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